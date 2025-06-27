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Gazze'de Filistinlilere un yardımı yapıldı

Gazze'de Filistinlilere un yardımı yapıldı

10:3027/06/2025, Cuma
G: 26/06/2025, Perşembe
AA
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Gazze kentindeki Dünya Sağlık Örgütü deposuna ulaşan un yardımı, Filistinlilere dağıtıldı.

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