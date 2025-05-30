Gazze'de göç ve barınma mücadelesi

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde, batıdaki Reşid Caddesi boyunca sahil kenarına kurulan çadırlarda kalan yerinden edilmiş Filistinliler, geçici barınaklarda yaşamlarını zor şartlar altında sürdürüyor. Aynı cadde üzerinde bazı siviller ise güneye doğru yaya olarak göç etmeye devam ediyor.

1 /26 İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde, batıdaki Reşid Caddesi boyunca sahil kenarına kurulan çadırlarda kalan yerinden edilmiş Filistinliler, geçici barınaklarda yaşamlarını zor şartlar altında sürdürüyor

2 /26 Aynı cadde üzerinde bazı siviller ise güneye doğru yaya olarak göç etmeye devam ediyor.

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