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Gazze'de göç ve barınma mücadelesi

Gazze'de göç ve barınma mücadelesi

23:0230/05/2025, Cuma
AA
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İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde, batıdaki Reşid Caddesi boyunca sahil kenarına kurulan çadırlarda kalan yerinden edilmiş Filistinliler, geçici barınaklarda yaşamlarını zor şartlar altında sürdürüyor. Aynı cadde üzerinde bazı siviller ise güneye doğru yaya olarak göç etmeye devam ediyor.

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde, batıdaki Reşid Caddesi boyunca sahil kenarına kurulan çadırlarda kalan yerinden edilmiş Filistinliler, geçici barınaklarda yaşamlarını zor şartlar altında sürdürüyor

Aynı cadde üzerinde bazı siviller ise güneye doğru yaya olarak göç etmeye devam ediyor.

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