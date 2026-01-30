Gazze’de günlük yaşam: Yıkılan binaların kalıntıları arasında günlük yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar

İsrail saldırılarında büyük yıkıma uğrayan Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı’nda yerinden edilen Filistinli aileler, soğuk ve yağışlı havada temel ihtiyaçlardan yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor. Aileler, enkaz arasında kurdukları derme çatma çadırlarda ya da yıkılan binaların kalıntıları arasında günlük yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

