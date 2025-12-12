Yeni Şafak
Gazze’de sahil kesimindeki çadır kamplarında içme suyu krizi derinleşiyor

16:4312/12/2025, Cuma
AA
İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen Filistinlilerin barındığı Gazze Şeridi’nin sahil bölgesindeki çadır kamplarında, içme suyuna erişim ciddi bir krize dönüştü. Şiddetli soğuk ve etkili olan alçak basınç sistemiyle birlikte hava sıcaklıklarının düşmesi, altyapının tamamen yok denecek kadar zayıf olduğu kamplarda yaşam koşullarını daha da ağırlaştırdı. Zor şartlarda hayatta kalmaya çalışan siviller, sınırlı miktarda içme suyu alabilmek için uzun kuyruklarda beklemek zorunda kalırken, bu durum kamplardaki insani krizin derinleşmesine yol açıyor.

