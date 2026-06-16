Gazze'deki su krizi devam ediyor

Abluka altındaki Gazze kentinin batısındaki Rimal Mahallesi’nde bulunan Al Azhar Üniversitesi’ne sığınan aileler, İsrail saldırılarında altyapının büyük ölçüde zarar görmesi nedeniyle suya erişimde zorluk yaşıyor. Aileler, su tankerleriyle dağıtılan suyu bidonlarla doldurarak günlük ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.
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