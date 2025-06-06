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Gazzeliler yıkıntılar arasında bayram namazlarını eda etti

Gazzeliler yıkıntılar arasında bayram namazlarını eda etti

13:286/06/2025, Cuma
AA
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<p>Soykırım ve ablukayla yaşama tutunmaya çalışan&nbsp;Gazzeliler bir bayramı daha buruk karşıladı. </p>
Soykırım ve ablukayla yaşama tutunmaya çalışan Gazzeliler bir bayramı daha buruk karşıladı.

İsrail'in abluka ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde Kurban Bayramı buruk geçiyor. Gazze'nin Deyr Belah kentindeki Filistinliler, Kurban Bayramı namazını İsrail saldırılarında yıkılan Yafa Camisi çevresinde kıldı.

Soykırımcı İsrail'in yaşanılacak bir alan bırakmadığı Gazze'de harabeye dönmüş camilerin etrafında toplanan halk bayram namazını buruk bir şekilde eda etti.

Ebeveynleri hayatta olan çocuklar bombaların her an düşebileceği Gazze'de bayramlıklarıyla namaza katıldı.

7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında 60 binden fazla insanın katledildiği Gazze'de soykırımın ve işgalin durması için dualar edildi.

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