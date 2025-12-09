Gazze’nin en eski camisi Büyük Ömer Camii’nde restorasyon çalışmaları başladı

Filistin Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı, ateşkesin sağlandığı Gazze Şeridi’ndeki en eski ve Filistin’deki 3. en büyük cami olan tarihi Büyük Ömer Camii’nde restorasyon çalışmalarının başladığını açıkladı.
Filistin Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı, İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı saldırılarda hasar gören Gazze Şeridi’ndeki en eski ve Filistin genelindeki 3. en büyük cami olan tarihi Büyük Ömer Camii’nde (diğer adıyla Gazze Ulu Camii) restorasyon çalışmalarına başlandığını bildirdi.
Çalışmaları denetleyen Mühendis Hosni Al-Mazloum, "İsrail, bölgeye yönelik saldırılarında sistematik bir şekilde Gazze genelinde Büyük Ömer Camii, Paşa Sarayı, Elyazmaları Dairesi, Gazze Belediye Başkanlığı binası dahil olmak üzere çeşitli tarihi ve arkeolojik alanları hedef aldı. Gazze’deki tarihi yapıların büyük bölümü, ağır yıkıma uğrayan el-Daraj bölgesi ve Zeytun Mahallesi arasında yer alan ve ’Eski Şehir’ bölgesinde bulunuyor. Bu yapıların çoğu ya doğrudan bombalandı ya da ciddi şekilde dolaylı hasar gördü. Ayrıca, Büyük Ömer Camii de ilk kez zarar görmedi, cami daha önceki savaşlarda da hedef alınmıştı. Ancak son savaştaki yıkımın boyutu daha önce görülmemişti. Filistin’deki en eski İslami yapının yüzde 60’ından fazlası yıkılmıştı" dedi.
Al-Mazloum, restorasyon ekiplerinin çalışmalarda karşılaştığı zorlu şartların altını çizerek, "Aşırı ağır şartlar ve çok sınırlı imkanlarla çalışıyoruz. Kullandığımız en temel araç gereçler bile neredeyse bulunamıyor. Kırıldıklarında onları onarma şansımız da yok" ifadelerini kullandı.
Büyük Ömer Camii
Gazze’nin en eski camisi olan Büyük Ömer Camii, "Eski Şehir" bölgesinin merkezinde, geleneksel bir pazar alanının yakınında yer alıyor. Yaklaşık bin 600 metrekarelik bir alana yayılan cami, 410 metrekarelik kapalı ibadet alanı ile binlerce kişiyi ağırlayabilen bin 190 metrekarelik açık avludan oluşuyor. Büyük Ömer Camii, Kudüs’teki Mescid-i Aksa ve Akka’daki Cezzar Ahmed Paşa Camii’nden sonra Filistin’in 3. en büyük camisi olarak kabul ediliyor.
İsrail’in Ekim 2023 tarihinde Gazze Şeridi’ne yönelik başlattığı geniş çaplı saldırılar, Gazze genelinde altyapıda büyük yıkıma yol açmış, binlerce can kaybına neden olmuştu. Gazze Hükümeti Medya Ofisi’nin son verilerine göre, İsrail ordusu bölgede bulunan 325 arkeolojik ve kültürel miras alanından 208’ini tahrip etti.