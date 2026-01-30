İki ülke arasında gerginlik devam ediyor: Sınır 32 yıldır kapalı

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Rabat yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.
Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken, Polisario Cephesi Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.
ABD yönetimi, geçen günlerde Fas ile Cezayir arasında yeni bir "arabuluculuk" ilan etti.
İki ülke arasındaki sınır, başta Batı Sahra sorunu olmak üzere yaşanan siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle 1994'ten bu yana kapalı.