Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Afrika
İki ülke arasında gerginlik devam ediyor: Sınır 32 yıldır kapalı

İki ülke arasında gerginlik devam ediyor: Sınır 32 yıldır kapalı

11:3630/01/2026, Cuma
AA
Sonraki haber

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Rabat yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken, Polisario Cephesi Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

ABD yönetimi, geçen günlerde Fas ile Cezayir arasında yeni bir "arabuluculuk" ilan etti.

İki ülke arasındaki sınır, başta Batı Sahra sorunu olmak üzere yaşanan siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle 1994'ten bu yana kapalı.

#Fas
#Cezayir
#Batı Sahra
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖF final sınav sonuçları nasıl sorgulanır? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi Sonuç Sorgulama Ekranı