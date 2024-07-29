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İngiltere'de Taylor Swift konseptli çocuk partisine bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var

22:52 - 29/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 23:12 - 29/07/2024 Pazartesi
AA

İngiltere'nin Liverpool şehri yakınlarında yer alan Southport'ta, Amerikalı şarkıcı Taylor Swift temalı bir yoga ve dans atölyesine saldırı düzenlendi. Bıçaklı saldırıda, iki çocuğun hayatını kaybettiği, 9'u çocuk 11 kişinin yaralandığı açıklandı. Olayla ilgili 17 yaşındaki erkek zanlının cinayet şüphesiyle gözaltında olduğu ve sorgusunun sürdüğü belirtildi.

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İngiltere'nin Liverpool kentine yaklaşık 35, Manchester kentine ise yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Southport'ta öğle saatlerinde bir saldırgan aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişiyi bıçakladı.

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Hart Caddesi'ndeki binada yaşanan olayın ardından bölgeye giden polis, şüpheliyi saldırıda kullandığı belirtilen bıçakla gözaltına almıştı.

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Görgü tanıkları, yaralıların arasında çok sayıda çocuğun bulunduğunu, olayın Amerikalı şarkıcı Taylor Swift temalı etkinlikte yaşandığını anlatmıştı.


Saldırının ardından hükümetten tepki açıklamaları gelmişti. Başbakan Keir Starmer, X hesabından yaptığı açıklamada, Southport'tan gelen haberlerin korkunç ve şok edici olduğunu belirtmişti.

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İki çocuk öldü, çoğu çocuk 11 kişi yaralı


Bıçaklı saldırıda, iki çocuğun hayatını kaybettiği, 9'u çocuk 11 kişinin yaralandığı açıklandı.

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Yerel saatle 11.47'de (TSİ 13.47) polise dans okulunda bıçaklı saldırı olduğu ihbarının geldiğini belirten Merseyside Emniyet Müdürü Serena Kennedy, aldıkları bıçak darbeleri nedeniyle iki çocuğun yaşamını yitirdiğini, 6'sı ağır 9 çocuğun yaralandığını açıkladı.

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Kennedy, ayrıca iki yetişkinin de ağır yaralı olduğunu belirterek, bu kişilerin çocukları korumaya çalışırken yaralandıklarını söyledi.

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Saldırgan 17 yaşında


Olayla ilgili 17 yaşındaki erkek zanlının cinayet şüphesiyle gözaltında olduğunu ve sorgusunun sürdüğünü kaydeden Kennedy, şüphelinin Lancashire bölgesindeki Banks'ten geldiği ancak aslen Galler'in başkenti Cardiff'ten olduğu bilgisini paylaştı.



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"Terör saldırısı değil"


Kennedy, kentteki Hart Caddesi'nde bulunan dans okulundaki Amerikalı şarkıcı Taylor Swift konseptli etkinliğine katılan çocukların hedef alındığını ifade ederek, olayın terör saldırısı olarak değerlendirilmediğini vurguladı.

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#İngiltere
#Taylor Swift
#Bıçaklı Saldırı
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