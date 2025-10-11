İsrail Gazze’yi enkaza çevirdi: Şehrin son görüntüsü uydu fotoğraflarına yansıdı

İsrail’in iki yıl boyunca saldırı gerçekleştirdiği Gazze Şeridi’ndeki yıkım, uydu fotoğraflarına yansıdı.
İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes cuma günü yürürlüğe girdi. İsrail ordusu anlaşma kapsamında belirlenen noktalara çekilirken, uydu görüntüleri İsrail ordusunun arkasında bıraktığı geniş çaplı yıkımı ortaya koydu.
Güneydeki Han Yunus ve kuzeydeki Gazze’nin moloz yığınına döndüğü görüldü. Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’un yüzde 85’i İsrail saldırıları sonucu yıkıldı.
Belediyeden yapılan açıklamada, sokaklardan yaklaşık 400 bin ton molozun kaldırılması gerektiği belirtildi.
300 kilometrelik su şebekesinin tahrip edildiği, kanalizasyon şebekesinin ise yüzde 75’inin tahrip olduğu aktarıldı.