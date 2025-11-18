Kazakistan’da ev yangını: 9’u çocuk 12 kişi öldü

Açıklamada, "Yangının söndürülmesi sırasında evden bilinçsiz halde üç kişi tahliye edildi ve sağlık ekiplerine teslim edildi. İçeride 9’u çocuk olmak üzere 12 kişi ölü halde bulundu. Komşuların anlattıklarına göre, yangın öncesi evde bir etkinlik yapıldı. Yangın 360 metrekarelik bir alanda tamamen söndürüldü. Olay yerinde acil servisler çalışıyor. Soruşturma başlatıldı, yangın nedeni araştırılıyor" denildi.



