Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Asya
Kazakistan’da ev yangını: 9’u çocuk 12 kişi öldü

Kazakistan’da ev yangını: 9’u çocuk 12 kişi öldü

19:5318/11/2025, Salı
IHA
Sonraki haber

Kazakistan’ın Türkistan bölgesinde 2 katlı bir evde çıkan yangında 9’u çocuk 12 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kazakistan’ın Türkistan bölgesinde bulunan Jetisay ilçesinin Algabas köyünde 2 katlı bir evde yangın çıktı. Türkistan Bölgesi Acil Durumlar Departmanı tarafından yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinde Algabas köyünde iki katlı bir evde yangın ihbarı alındığı belirtilerek, itfaiye ekiplerinin olay yerine ulaşmasıyla yangının evi tamamen kapladığının tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Yangının söndürülmesi sırasında evden bilinçsiz halde üç kişi tahliye edildi ve sağlık ekiplerine teslim edildi. İçeride 9’u çocuk olmak üzere 12 kişi ölü halde bulundu. Komşuların anlattıklarına göre, yangın öncesi evde bir etkinlik yapıldı. Yangın 360 metrekarelik bir alanda tamamen söndürüldü. Olay yerinde acil servisler çalışıyor. Soruşturma başlatıldı, yangın nedeni araştırılıyor" denildi.


Yangından 3 kişi yaralı kurtuldu


Kazakistan Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yangından 3 kişinin ise yaralı olarak kurtulduğu ifade edilerek, yaralıların tedavi için hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Tokayev’den başsağlığı mesajı


Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ise yangında hayatı kaybedenler için başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Sözcüsü Ruslan Celdibay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Tokayev’in Jetisay ilçesindeki evde yangında insanların hayatını kaybetmesi dolayısıyla taziyelerini ilettiğini kaydederek, "Hükümete ve bölge valiliğine ölenlerin yakınlarına gereken tüm yardımı sağlama ve olayın nedenini araştırma talimatı verdi" ifadelerini kullandı.

#Kazakistan
#Yangın
#Türkistan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bitcoin yılbaşından bu yana elde ettiği kazançları sildi