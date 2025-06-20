Madrid'de binlerce kişi İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma 'dur' demek için yürüdü

Nur Fernandez de "Çok yetersiz olsa da Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas gibi birçok isim, İsrail'in soykırım yaptığını kabul etmeye başladı. Biz her zaman sesimizi yükselterek siyasetçilere baskı yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.







