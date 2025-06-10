'Mağrib Direniş Konvoyu' Libya'daki ilk durağı Zaviye kentine ulaştı

Doktor Şitah, şunları aktardı:

"Gazze felaket durumda. Dünyadaki tüm özgür ve şerefli insanların Gazze'yi kurtarmak için çabalarını birleştirmesi gerekiyor. Gazze'nin kurtarılması sadece hükümetin boynunun borcu değil aynı zamanda halkların da sorumluluğunda. Halk olarak burada amacımız tarihe bir iz bırakmak ve Filistin meselesine destek olmaktır."