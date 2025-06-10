'Mağrib Direniş Konvoyu' Libya'daki ilk durağı Zaviye kentine ulaştı

Gazze'ye uygulanan ablukanın kırılması için yola çıkan yüzlerce aktivistten oluşan “Mağrib Direniş Konvoyu”, Libya'daki ilk durağı olan Zaviye kentine ulaştı.
Cezayir, Tunus, Fas ve Moritanya'dan aktivistlerin bulunduğu konvoyun Zaviye kentinden sonra Libya'daki diğer durağı Misrata'ya geçmesi planlanıyor.
Yaklaşık 2 bin kişilik aktivistten oluşan ve 12 otobüs ile 120 araçlık konvoyun Zaviye'de Libya Gençlik Bakanlığına bağlı Cudaim Ormanı Sosyal Tesislerinde bir gece konakladıktan sonra yola çıkması bekleniyor.
Konvoya Kahire'ye farklı ülkelerden kara ve hava yoluyla ulaşan çok sayıda aktivistin de katılması planlanıyor.
"Biz bugün insanlık görevimizi yerine getiriyoruz"
Barış ve Demokrasi Elçileri Kurumu Başkanı Doktor Cemile Şitah, Mağrib Direniş Konvoyu'na Cezayir'den katıldığını söyledi.
Gazze'de ablukayı kırmak için yapılmış olan direniş ve şeref konvoyuna katıldığını belirten Şitah, felaket durumundaki Gazze'de 18 aydan beri tüm suçların işlendiğini anlattı.
"Biz bugün insanlık görevimizi yerine getiriyoruz" diye konuşan Şitah, Gazze'yi içinde bulunduğu durumdan kurtarmak için insani duygularla hareket ettiklerini ifade etti.
Cezayirli Şitah ayrıca, Gazze'nin şu anda felaket durumda olduğunu ve kurtarılması mümkün olan ne varsa onu kurtarmaya çalıştıklarını belirtti.
Doktor Şitah, şunları aktardı:
"Gazze felaket durumda. Dünyadaki tüm özgür ve şerefli insanların Gazze'yi kurtarmak için çabalarını birleştirmesi gerekiyor. Gazze'nin kurtarılması sadece hükümetin boynunun borcu değil aynı zamanda halkların da sorumluluğunda. Halk olarak burada amacımız tarihe bir iz bırakmak ve Filistin meselesine destek olmaktır."
Konvoyla birlikte sözde değil, fiille Gazze'ye destek verdiklerini ifade eden Şitah, bunun en büyük delilinin ise ablukayı kırmak için bunca mesafeyi kat etmek olduğuna dikkati çekti.
Şitah ayrıca, "Biz halk olarak dünyaya diyoruz ki eğer halklar ablukanın kırılmasını isterse o abluka kırılır. Bu halklar ablukayı kıracak ve zaferi kazanacak" değerlendirmesinde bulundu.
Cezayir'den yola çıktıklarını Tunus'tan geçerek Libya'ya geldiklerini kaydeden Şitah, ülkelerin geçişlerde kolaylıklar sağladığını belirtti.
Her ülkede konvoya arabalar otobüslerle katılanlar olduğunu, insanların konvoya katılmak için yoğun bir şekilde kendilerini aradığını anlatan Şitah, herkesin Kahire'de toplanacağını söyleyerek, Cezayir'den yaklaşık 200 kişi katıldığını ve otobüs ve arabalarla yola çıktıklarını aktardı.
"İsrail dünya halkları nezdinde tamamen mahkum oldu"
Filistin'e Destek Gazze'ye İnsani Yardım Platformu Başkanı Yahya Sari, 8 Haziran'da Cezayir'den başlayan Mağrip Direniş Konvoyu çerçevesinde Libya'ya geldiklerini belirterek, Mısır'dan Gazze Şeridi'ne ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.
Cezayir'den yola çıktıklarından bu yana hem Cezayir'de hem de Tunus'taki çeşitli duraklarda büyük bir ilgiyle karşılandıklarını ifade eden Sari, Libya'da aynı ilgiyi gördüklerini vurguladı.