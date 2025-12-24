Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Moskova'da patlama: 3 ölü

Moskova'da patlama: 3 ölü

17:4424/12/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber

Rusya'nın başkenti Moskova'da meydana gelen patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bölgeye girişin güvenlik amacıyla kapatıldığı ve çok sayıda polisin konuşlandırıldığı belirtildi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da hafta başında üst düzey Rus generalin yaşamını yitirdiği bölgeye yakın bir yerde patlama meydana geldi.


Yetkililer, patlamanın gerçekleştiği arabadaki iki polis memuru ve bir sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.


Rusya Soruşturma Komitesi, müfettişlerin olay yerinde incelemede bulunduğunu açıkladı.


Bölgeye girişin güvenlik amacıyla kapatıldığı ve çok sayıda polisin konuşlandırıldığı belirtildi.

#Rusya
#Moskova
#patlama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
11. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi? 27. madde kabul edildi mi? Covid affı infaz indirimi ve denetimli serbestlik son dakika gelişmeler