Musul Balık Pazarı, esnafın da desteğiyle eski günlerindeki canlılığına kavuşuyor

20:1518/11/2025, Salı
AA
Irak’ın Musul kentindeki tarihi balık pazarı, terör örgütü DEAŞ’ın kenti işgalinden sonra eski canlılığına kavuşmaya başladı. Dicle Nehri üzerine kurulu olan Musul Barajı ile birçok balık yetiştirme çiftliğinin bulunması kentteki balık çeşitliliğinin ana etkenleri olarak öne çıkıyor. Irak’ın en ünlü balık pazarlarından sayılan Musul Balık Pazarı'nda farklı balık türleri müşterilere sunuluyor ve buradan çevre kentlere de balık gönderimi sağlanıyor.

Dicle Nehri üzerine kurulu olan Musul Barajı ile birçok balık yetiştirme çiftliğinin bulunması kentteki balık çeşitliliğinin ana etkenleri olarak öne çıkıyor.


Balık çeşitliliğinin fazla olması nedeniyle kent halkı ve çevre illerden pazara sürekli ziyaretçi akını oluyor.

Irak’ın en ünlü balık pazarlarından sayılan Musul Balık Pazarı'nda farklı balık türleri müşterilere sunuluyor ve buradan çevre kentlere de balık gönderimi sağlanıyor.


Terör örgütü DEAŞ'ın yaklaşık 3 yıl boyunca işgal ettiği kentte balık pazarı bir süreliğine faaliyetlerine ara vermiş olsa da Musul’un kurtarılmasından sonra esnaf pazarı yeniden canlandırmaya başladı.

Esnafın yoğun çabalarıyla son zamanlarda canlanmaya başlayan balık pazarı, esnafın ve bölge halkının yüzünü güldürüyor.


Eski Musul kentinin kalıcı simgelerinden sayılan, taze balık satılan hatta pişirme mekanları ile nam salan bu pazar, bir ticaret merkezi olmanın ötesinde kentin hafıza merkezi görevini de görüyor.

Pazarda balıklar müşteriler için çeşitli şekillerde sunuluyor. Yağda, mangal ateşinde veya özel fırınlarda pişirme gibi yöntemler, Musul Balık Pazarı'nın kendine özgü mutfak tarzını da ortaya koyuyor.


Çevre illerden gelip pazarda satılan balıkları alan ziyaretçiler kentin ekonomisine de katkı sağlıyor.

