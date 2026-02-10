Yeni Şafak
New York'ta kentte ocak sonundan beri aşırı soğuktan 18 kişi öldü: 'Antarktika'nın bazı bölgelerinden daha soğuk'

20:3010/02/2026, Salı
AA
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, şehirde ocak ayının sonlarından bu yana etkili olan kar yağışı ve aşırı soğuklardan dolayı 18 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani basın açıklamasında, hafta sonu bir kişinin daha "şehrin sokaklarında hayatını kaybettiğini" aktardı.

New Yorklulara, "İçerde kalın, sıcak kalın, güvende kalın, birbirinize göz kulak olun." mesajını ileten Mamdani, ocak ayının sonlarından bu yana hava sıcaklığının 13 gün boyunca sıfır derece veya daha düşük seyrettiği New York'ta aşırı soğukların toplam 18 kişinin hayatına mal olduğunu söyledi.


"Kaybedilen her hayat bir trajedidir," diyen Mamdani ayrıca, 19 Ocak'tan bu yana New York'ta 1400 evsizin daha barınaklara yerleştirildiği bilgisini paylaştı.


Öte yandan, ABD Ulusal Hava Servisi (NWS), bu dondurucu soğukların ardından, sıcaklıkların bu hafta içinde sıfır dereceye yükseleceğini duyurdu.


Mamdani, ABD merkezli X firmasının sosyal medya hesabından 8 Şubat'ta yaptığı paylaşımda, "New York bugün Antarktika'nın bazı bölgelerinden daha soğuk." ifadelerine yer vermişti.


