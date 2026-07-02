Palantir'in kurucu ortağı Karp: İsrail'e en açık şekilde destek veren CEO benim

CANAVAR DEVLET İSRAİL'İ DESTEKLEMEKTEN GURUR DUYUYOR





Karp, İsrail'e ve diğer tüm ülkelere yönelik pek çok "haklı eleştirilerin" olduğunu belirterek "ABD ile İsrail arasında her zaman bir uyuşmazlık olacak, tam bir uyum asla sağlanmayacak ve bunda hiçbir sorun yok. Benim görüşüm, onların çok önemli bir ortak olduğu ve onları desteklemekten gurur duyduğumuz." değerlendirmesinde bulundu.





Kamuoyu önünde İsrail'e ilişkin konuların ele alınmasının "kolay olmadığını" savunan Karp, "İsrail’e yönelik meşru eleştiriler var. İsrail’i eleştirenlerin yarısı, İsrail’in var olması gerektiğine inanmıyor bile ve bu bir gerçek. Bu yüzden, özelde söylediğim şeyleri burada dile getirerek onların ekmeğine yağ sürmek istemiyorum." diye konuştu.