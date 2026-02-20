Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Prizren'de Mehmetçikten gönül sofrası

Prizren'de Mehmetçikten gönül sofrası

21:4920/02/2026, Cuma
AA
Sonraki haber

Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığı tarafından Prizren’de düzenlenen iftar programında yaklaşık 250 kişi aynı sofrada buluştu. Prizren’deki tarihi Şadırvan Meydanı’nda kurulan sofrada Mehmetçik ile Kosovalılar birlikte oruç açarken, Türkiye’nin bölgede yıllardır süren gönül bağı bir kez daha pekişti.

Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığınca, Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde iftar programı düzenlendi.

Prizren'in tarihi Şadırvan Meydanı'ndaki iftar programına, Kosova Türk Temsil Heyet Başkanı Piyade Albay Harun Elitaş'ın yanı sıra Kosova'daki çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri, Kosova'da görevli Türk askerleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Mehmetçik ve iftar programına katılan yaklaşık 250 Kosovalı, akşam ezanının okunmasıyla dua edip orucunu açtı.

Türk Temsil Heyet Başkanlığından alınan bilgiye göre, geleneksel olarak ramazan ayında Kosova'nın farklı kentlerinde iftar sofraları kurulup pide dağıtılarak Kosova halkının yanında olmaya devam edilecek.


Türk askeri, 1999'dan bu yana Kosova'da barış gücü olarak görev yapıyor.

#Kosova
#iftar
#Türk askeri
#Mehmetçik
#Prizren
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul Ramazan imsakiyesi 2026: İstanbul’da sahura ne kadar kaldı? Bugün imsak kaçta? 21 Şubat İstanbul sabah ezanı vakti