Prizren'de Mehmetçikten gönül sofrası

Türk Temsil Heyet Başkanlığından alınan bilgiye göre, geleneksel olarak ramazan ayında Kosova'nın farklı kentlerinde iftar sofraları kurulup pide dağıtılarak Kosova halkının yanında olmaya devam edilecek.





Türk askeri, 1999'dan bu yana Kosova'da barış gücü olarak görev yapıyor.