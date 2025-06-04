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Suriye'nin en büyük bayrağı göndere çekildi

Suriye'nin en büyük bayrağı göndere çekildi

15:584/06/2025, mercredi
AA
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Suriye'nin başkenti Şam'daki Tişrin Parkı'nda, 600 metrekarelik en büyük Suriye bayrağı, 110 metre yüksekliğindeki en uzun direğe çekildi.

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