Tarihi yasak geliyor! Dünyada bir ilk olacak: 10 Aralık’ta resmen başlayacak

Çocuk ve gençlerin dijital bağımlılıkla mücadelesi dünya gündeminde yerini korurken, Avustralya hükümeti dikkat çeken bir karara imza attı. Ülke, 10 Aralık 2025 itibarıyla gençlerin sosyal medya kullanımını yasaklayacağını açıkladı. Yeni yasayla birlikte tüm sosyal medya platformları sıkı denetime tabi tutulacak. Şirketler, her kullanıcının yaşını dijital kimlikle doğrulamak zorunda olacak.
Avustralya, sosyal medya bağımlılığıyla mücadelede radikal bir adım atıyor. Ülkede gençlerin Facebook, Instagram ve TikTok gibi platformlara girişi 10 Aralık’tan itibaren tamamen yasaklanacak. Karar, dünyada bir ilk olarak kayda geçti.
Yeni düzenlemeyle birlikte Facebook, Instagram, TikTok, YouTube ve benzeri tüm platformlar 16 yaş altı gençlere kapatılacak. Amaç; çocukları algoritmaların tetiklediği “sonsuz kaydırma” bağımlılığından korumak.
Hükümet yetkilileri, sosyal medya şirketlerinin genç kullanıcıları uzun süre ekran başında tutmak için geliştirdiği sistemlerin çocukların duygu durumunu, dikkat süresini ve sosyal ilişkilerini olumsuz etkilediğini belirtti.
Yeni yasayla birlikte platformlara sıkı denetim geliyor. Şirketler, her kullanıcının yaşını dijital kimlikle doğrulamak zorunda olacak.
Kararın dünya genelinde etkisi şimdiden konuşulmaya başlandı. Bazı uzmanlar adımı “çocuk sağlığı için devrim” olarak nitelerken, bazıları uygulamanın nasıl denetleneceği konusunda soru işaretleri olduğunu söylüyor.
Avustralya hükümetinden yapılan açıklamada “Bu adım, gençlerin dijital bağımlılıktan korunması için atılmış en güçlü hamledir. Dünyaya örnek olmasını bekliyoruz.” ifadeleri kullanıldı.