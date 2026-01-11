Yeni Şafak
Terörden arındırılan Halep'in Eşrefiye Mahallesi'nde hayat normale dönüyor

Terörden arındırılan Halep’in Eşrefiye Mahallesi’nde hayat normale dönüyor

20:0111/01/2026, Pazar
AA
Suriye’nin Halep kentinde terör örgütü YPG/SDG’den arındırılan Eşrefiye Mahallesi’nde hayat normale dönmeye başladı. Mahallede güvenliğin sağlanmasının ardından bazı ailelerin evlerine döndüğü gözlendi.

Suriye’nin Halep kentinde terör örgütü YPG/SDG’den arındırılan mahallerden olan Eşrefiye Mahallesi’nde hayat yavaş yavaş normale dönmeye başladı.

Mahallede, güvenliğin sağlanmasının ardından bazı ailelerin evlerine döndüğü gözlendi.

Güvenliğin sağlanmasının ardından, ailelerin mahalleye dönüşü havadan görüntülendi.

