Terörden arındırılan Halep’in Eşrefiye Mahallesi’nde hayat normale dönüyor

Suriye’nin Halep kentinde terör örgütü YPG/SDG’den arındırılan Eşrefiye Mahallesi’nde hayat normale dönmeye başladı. Mahallede güvenliğin sağlanmasının ardından bazı ailelerin evlerine döndüğü gözlendi.
