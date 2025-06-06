Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Yeni virüs, yeni kabus! İsmi: HKU5-CoV-2... Bilim adamları 'bir mutasyon yeter' deyip o hayvanı işaret etti

Yeni virüs, yeni kabus! İsmi: HKU5-CoV-2... Bilim adamları 'bir mutasyon yeter' deyip o hayvanı işaret etti

15:566/06/2025, Cuma
G: 6/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
Diğer
Sonraki haber

MERS’in Kardeşi mi? Yeni virüs laboratuvarda belgelendi: COVID-19 gibi başlayabilir. COVID-19 sonrası dünya toparlanmaya çalışırken, Çin’de laboratuvarlarda keşfedilen yeni bir koronavirüs herkesi tedirgin etti. İsmi HKU5-CoV-2… Şu an sadece yarasalarda bulunan bu virüs, küçük bir genetik değişiklikle kolayca insanlara bulaşabilir. ABD’deki araştırmacılar, bu virüsün insan hücrelerine tutunması için yalnızca “küçük bir mutasyon” gerektiğini söylüyor. Ayrıca, ölüm oranı yüksek olan MERS virüsüne çok benzemesi de korkuları artırıyor. HKU5-CoV-2 nedir, belirtileri neler? HKU5-CoV-2 nasıl bulaşır? İşte tüm detaylar....

COVID-19’un ardından şimdi de laboratuvarda keşfedilen yeni bir koronavirüs, mutasyonla küresel bir kabusa dönüşme potansiyeli taşıyor.

Yarasadan gelen sinyal alarma geçirdi


Dünya, COVID-19’un yaralarını sarmaya çalışırken yeni bir koronavirüs tehdidi kapıda olabilir. Çin’deki laboratuvarlarda keşfedilen HKU5-CoV-2 adlı yeni virüs, bilim insanlarını alarma geçirdi. 

Bir mutasyonla pandemi başlayabilir!


Bu virüs şu an sadece yarasalarda görülüyor; ancak insanlara bulaşması yalnızca küçük bir mutasyon uzağında!


MERS'e genetik olarak çok yakın


Amerikalı araştırmacılar, HKU5-CoV-2'nin genetik yapısının, ölüm oranı yüksek olan MERS virüsüne oldukça benzediğini vurguluyor. MERS, enfekte olan her üç kişiden birinin hayatını kaybetmesine yol açmıştı.

Laboratuvar deneyleri endişe verici


Washington Eyalet Üniversitesi'ndeki araştırmalar, virüsün insan hücrelerine bağlanma potansiyeli taşıdığını gösterdi. Özellikle virüsün spike (sivri) proteininde gerçekleşecek küçük bir değişiklik, onu insan boğazı, ağız ve burun hücrelerine tutunabilir hale getirebilir.


'Yeni pandemi alarmı'


Uzmanlar, şu an sadece yarasalarda bulunan bu virüsün, yaban hayatı ticareti ve hijyensiz hayvan pazarları yoluyla insana sıçrama ihtimalinin göz ardı edilmemesi gerektiği görüşünde. 

Bir mutasyon gerçekleşirse, dünya yeni bir pandeminin eşiğine gelebilir.

HKU5-CoV-2 Nedir?


HKU5-CoV-2, yarasalarda tespit edilen ve koronavirüs ailesinin bir üyesi olan bir virüstür. İnsanlarda yaygın olarak bildirilmiş veya büyük salgınlara yol açmış bir virüs değildir. Bu virüs, SARS-CoV ve MERS-CoV gibi insanlarda ciddi hastalıklara yol açan diğer koronavirüslere genetik olarak benzeyebilir.







Belirtileri neler?

İnsanlarda HKU5-CoV-2 enfeksiyonuna dair kesin ve kapsamlı klinik bilgi sınırlıdır. Koronavirüslerin genel belirtileri şunlardır:


Ateş

Öksürük

Boğaz ağrısı

Nefes darlığı

Yorgunluk

Kas ağrıları


Ancak HKU5-CoV-2 için spesifik belirtiler ve klinik seyir hakkında güncel ve net bilgiler bulunmamaktadır.

HKU5-CoV-2 Nasıl bulaşır?


Koronavirüsler genel olarak damlacık yoluyla bulaşır; yani hasta kişinin öksürüğü, hapşırığı veya konuşması sırasında yayılan damlacıkların solunmasıyla.


HKU5-CoV-2’nin bulaşma yolları hakkında doğrudan kanıtlar sınırlı olmakla birlikte, diğer koronavirüsler gibi hayvanlardan insanlara ve potansiyel olarak insandan insana bulaşabileceği düşünülür. Özellikle yarasalar bu virüsün doğal rezervuarı olabilir.

#HKU5-CoV-2
#muasyon
#koronavirüs
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İbn-i Sina cevabı güç olan soruyu yıllar önce cevaplamış: "Hiç rüya görmüyorum" diyenler okusun