MERS’in Kardeşi mi? Yeni virüs laboratuvarda belgelendi: COVID-19 gibi başlayabilir. COVID-19 sonrası dünya toparlanmaya çalışırken, Çin’de laboratuvarlarda keşfedilen yeni bir koronavirüs herkesi tedirgin etti. İsmi HKU5-CoV-2… Şu an sadece yarasalarda bulunan bu virüs, küçük bir genetik değişiklikle kolayca insanlara bulaşabilir. ABD’deki araştırmacılar, bu virüsün insan hücrelerine tutunması için yalnızca “küçük bir mutasyon” gerektiğini söylüyor. Ayrıca, ölüm oranı yüksek olan MERS virüsüne çok benzemesi de korkuları artırıyor. HKU5-CoV-2 nedir, belirtileri neler? HKU5-CoV-2 nasıl bulaşır? İşte tüm detaylar....

1 /10 COVID-19’un ardından şimdi de laboratuvarda keşfedilen yeni bir koronavirüs, mutasyonla küresel bir kabusa dönüşme potansiyeli taşıyor.

2 /10 Yarasadan gelen sinyal alarma geçirdi

Dünya, COVID-19’un yaralarını sarmaya çalışırken yeni bir koronavirüs tehdidi kapıda olabilir. Çin’deki laboratuvarlarda keşfedilen HKU5-CoV-2 adlı yeni virüs, bilim insanlarını alarma geçirdi.

3 /10 Bir mutasyonla pandemi başlayabilir!

Bu virüs şu an sadece yarasalarda görülüyor; ancak insanlara bulaşması yalnızca küçük bir mutasyon uzağında!



4 /10 MERS'e genetik olarak çok yakın

Amerikalı araştırmacılar, HKU5-CoV-2'nin genetik yapısının, ölüm oranı yüksek olan MERS virüsüne oldukça benzediğini vurguluyor. MERS, enfekte olan her üç kişiden birinin hayatını kaybetmesine yol açmıştı.

5 /10 Laboratuvar deneyleri endişe verici

Washington Eyalet Üniversitesi'ndeki araştırmalar, virüsün insan hücrelerine bağlanma potansiyeli taşıdığını gösterdi. Özellikle virüsün spike (sivri) proteininde gerçekleşecek küçük bir değişiklik, onu insan boğazı, ağız ve burun hücrelerine tutunabilir hale getirebilir.



6 /10 'Yeni pandemi alarmı'

Uzmanlar, şu an sadece yarasalarda bulunan bu virüsün, yaban hayatı ticareti ve hijyensiz hayvan pazarları yoluyla insana sıçrama ihtimalinin göz ardı edilmemesi gerektiği görüşünde.

7 /10 Bir mutasyon gerçekleşirse, dünya yeni bir pandeminin eşiğine gelebilir.

8 /10 HKU5-CoV-2 Nedir?

HKU5-CoV-2, yarasalarda tespit edilen ve koronavirüs ailesinin bir üyesi olan bir virüstür. İnsanlarda yaygın olarak bildirilmiş veya büyük salgınlara yol açmış bir virüs değildir. Bu virüs, SARS-CoV ve MERS-CoV gibi insanlarda ciddi hastalıklara yol açan diğer koronavirüslere genetik olarak benzeyebilir.













9 /10 Belirtileri neler? İnsanlarda HKU5-CoV-2 enfeksiyonuna dair kesin ve kapsamlı klinik bilgi sınırlıdır. Koronavirüslerin genel belirtileri şunlardır:

Ateş Öksürük Boğaz ağrısı Nefes darlığı Yorgunluk Kas ağrıları

Ancak HKU5-CoV-2 için spesifik belirtiler ve klinik seyir hakkında güncel ve net bilgiler bulunmamaktadır.