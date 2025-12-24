2026’da en yüksek talep görecek 10 meslek açıklandı: Bazıları diploma bile istemiyor

5-Hemşirelik

Pandemi ile birlikte önemi daha da artan meslek, hastane ve kliniklerin temel ihtiyacı olmaya devam etmekte. Ortalama yıllık gelir 80 bin doların üzerinde ve deneyim, uzmanlık alanı ya da seyahat hemşireliği gibi seçeneklerle kazanç altı haneli seviyelere çıkabiliyor.