81 yıllık gizli formül ifşa oldu: Köyde başladı şimdi tüm dünyaya yayılıyor

İhracat görüşmeleri yapılıyor





Malatya tarhanasının Avrupa Birliği coğrafi işaret tescili alması için çalışma yapıldığını ifade eden Canpolat, şunları kaydetti:





"Türkiye'nin birçok iline üretim yaptığımız tarhanayı gönderiyoruz. Bayilerimiz var, bireysel satıcılarımız var. Biz şu anda yerel olarak Malatya'da marketlere de veriyoruz. Yurt dışına ihracat yapmak istiyoruz. Şu anda görüşme yaptığımız 3-4 ülke var. Almanya, Lübnan, Yemen, Kazakistan. Orta Doğu bu ürüne biraz daha hakim. Bu bölgedeki ülkelere de ürünü tanıtıp ihraç etmeyi düşünüyoruz. Malatya'nın değeri olan bir ürünü tanıtmaya çalışıyoruz."



