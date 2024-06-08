Adana'da hobi amaçlı kurdu: Şimdi ihracata hazırlanıyor! Talebe göre kapasitemizi seneye iki kat arttırabiliriz

Aydoğdu, ördek etini tanıtımı yapmak için fuarlara katıldıklarını, zincir marketler aracılığıyla raflara sunduklarını dile getirdi.





Fuar ve zincir marketlerden gelen bildirimlerin kendilerini çok memnun ettiğini anlatan Aydoğdu, "İnşallah daha iyi yapacağız. Talebe göre kapasitemizi seneye iki kat arttırabiliriz." dedi.





Aydoğdu, yalıtım işlerindeki ihracat deneyimlerinden dolayı, bunun ülkeye nasıl döviz getirdiğini çok iyi bildiklerini, bu nedenle ördek yetiştiriciliğinde de dış satıma yönelik AR-GE çalışmaları yaptıklarını ifade etti.