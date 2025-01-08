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AJet yılın ilk indirimli bilet kampanyasını duyurdu: İşte başvuru tarihi

AJet yılın ilk indirimli bilet kampanyasını duyurdu: İşte başvuru tarihi

Pınar Görgü
Pınar Görgü
09:368/01/2025, Çarşamba
G: 8/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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AJet, 2025 yılının ilk büyük uçuş indirim kampanyasını başlattı. Türkiye çıkışlı ve varışlı uçuşlarda, biletler 9 Euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunulmaya başlandı. İşte başvuru tarihleri.

AJet, yurt dışı uçuşlarında büyük indirim kampanyası başlattı.

Yurt dışı uçuş ağını hızla genişleten AJet​, 2025 yılının ilk büyük kampanyasını başlattı. Türkiye çıkışlı ve varışlı biletler, 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Kampanya​, 8-10 Ocak 2025 tarihleri arasında geçerli olacak ve indirimli biletler 3 Şubat – 27 Mart 2025 tarihleri arasında kullanılabilecek.

73 bin koltuk indirime girdi

Kampanya kapsamında toplamda 73 bin koltuk, 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. AJet yolcuları, 9 dolar farkla EcoJet Paket’ten ve 32 dolar farkla Flex Paket’ten yararlanarak ücretli değişiklik ve kesintili iade haklarına sahip olabilecek.

AJet, Londra’dan Dubai’ye, Berlin’den Kahire’ye, Paris’ten Viyana’ya ve Bahreyn’e kadar uzanan 54 noktayı kapsayan geniş uçuş ağıyla dikkat çekiyor.

﻿İndirimli biletler, yalnızca AJet.com, AJet Mobil Uygulaması, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden temin edilebilecek.

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