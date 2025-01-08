73 bin koltuk indirime girdi

Kampanya kapsamında toplamda 73 bin koltuk, 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. AJet yolcuları, 9 dolar farkla EcoJet Paket’ten ve 32 dolar farkla Flex Paket’ten yararlanarak ücretli değişiklik ve kesintili iade haklarına sahip olabilecek.