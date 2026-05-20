Altın alınır mı satılır mı? Dünyaca ünlü ekonomist uyardı

Altın fiyatlarında Orta Doğu’daki belirsizlikler ve yükselen ABD tahvil faizlerinin etkisiyle, son günlerde volatilite yeniden yükseldi. Ons fiyatı, 4.500 doların da altına gerildi ve son 2 ayın en düşük seviyelerine yöneldi. İç piyasada spot gram altın fiyat da 6.500 TL sınırına kadar çekildi. Yatırımcılar “Şimdi ne olacak? Atın alınır mı satılır mı?” sorusunun cevabına odaklanırken, dünyaca ünlü ekonomistlerden kritik açıklamalar geliyor.