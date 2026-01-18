Ayar, gram alaşımda bulunan altın miktarına göre belirlenir. Söz gelimi; 24 ayar altın saf altındır ve 1000 miligramdır. 22 ayarda gram başına 916 mg, 18 ayarda 750 mg , 14 ayarda 583 mg altın bulunur. Genellikle dışsatım için kullanılan 21 ayar altında ise, 875 mg altın bulunur. 18 ayarlık altın alaşımları da içlerindeki gümüş ve bakır miktarlarına göre renk alır ve ayrılırlar. Örneğin; Yeşil altında %25 gümüş, sarı altında % 12.5 gümüş ve % 12.5 bakır, pembe altında % 0.6 gümüş ve % 19 bakır, kırmızı altında ise % 25 bakır bulunur.