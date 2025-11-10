Sakın yapmayın! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafikte güvenliği artırmayı hedefleyen kapsamlı bir düzenleme paketini açıkladı. Yeni uygulamayla birlikte bazı trafik ihlalleri artık hem ciddi para cezaları hem de ehliyete el konulma gibi ağır yaptırımlara yol açacak. Vatandaşlar, kuralları ihlal eden sürücüleri e-Devlet üzerinden bildirebilecek. Peki, hangi ihlal hangi cezayı getiriyor? Detaylar yeni düzenlemede…

1 /8 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafikte disiplin ve güvenliği artırmayı hedefleyen kapsamlı bir düzenleme paketini açıkladı. Yeni uygulamayla, yasa dışı çakar kullanımı, makas atma, hız sınırını aşma ve ambulansa yol vermeme gibi birçok trafik ihlaline hem idari para cezası hem de ehliyete el konulma yaptırımı getiriliyor.

2 /8 Trafikte makas atanlar yandı

Düzenlemeye göre makas atma gibi tehlikeli sürüşler ciddi yaptırımlara tabi olacak. Makas atan sürücülere 90 bin TL para cezası, 60 gün ehliyete el koyma ve 60 gün araç bağlama cezası uygulanacak. TEM otoyolunda araçtan inip saldırgan hareketlerde bulunan sürücüler de aynı yaptırımlardan geçecek. Vatandaşlar, e-Devlet üzerinden kuralları ihlal eden sürücüleri “Gereği Yapıldı” sistemi aracılığıyla görüntüleyip bildirebilecek.

3 /8 Hız ihlallerinde ehliyete el konulacak

Yerleşim içi hız sınırını 46–55 km/s aşan sürücüler 30 gün, 56–65 km/s aşanlar 60 gün, 66 km/s ve üzeri aşanlar ise 90 gün süreyle ehliyetlerini geri alamayacak.

4 /8 Ambulans ve acil araçlara yol vermeyenlere ağır ceza

Ambulans, itfaiye veya acil hasta taşıyan araçlara yol vermeyen sürücülere 46 bin TL para cezası ve 30 gün ehliyete el koyma uygulanacak.

5 /8 Diğer önemli düzenlemeler

Kırmızı ışık ihlali sonucu kazaya sebep olan sürücülerin ehliyetleri 60 gün geri alınacak.

6 /8 Sahte veya okunması zor plaka bulunduran sürücülere 140 bin TL ceza ve araçlarının 30 gün trafikten men edilmesi öngörülüyor.

Trafikte yarış yapan sürücülere 46 bin TL ceza ve ehliyetlerine 2 yıl süreyle el konulacak.

7 /8 Seyir hâlinde telefon kullanmanın cezası 5 bin TL olarak belirlendi.

Gürültü ve çevreyi rahatsız edecek egzoz veya araç modifikasyonları için 16 bin TL ceza uygulanacak.