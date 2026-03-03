2026’nın ilk çeyreğinde jeopolitik risklerin merkez bankası hamleleriyle çakışması, altını tarihi bir "süper döngü" eşiğine taşıdı. Orta Doğu’daki çatışmaların sürmesiyle güvenli liman talebi canlı kalırken gram altın 7.590 TL, ons altın 5.370 sınırındaki kritik direnci test ediyor. İşte 3 Mart 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik hava saldırılarıyla tırmanan jeopolitik gerilim, küresel piyasalarda risk algısını artırarak yatırımcıları güvenli limanlara yöneltti. Bu ortamda altın fiyatları art arda bugün de yükseliş kaydetti.
Piyasalarda Son Durum: Rekorlar ve Dalgalanmalar
Bugün, 3 Mart 2026 itibarıyla altın fiyatları, Orta Doğu’da tırmanan gerilim ve küresel ticaret savaşlarına dair yeni endişelerle oldukça hareketli bir seyir izliyor.
Gram altın güne 7.590 TL, ons altın ise 5.370 dolar seviyesinden başladı.
3 Mart Salı altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
ALTIN FİYATLARI 3 MART 2026
Gram altın fiyatı
Alış: 7.582,77 TL
Satış: 7.583,73 TL
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 12.213,23 TL
Satış: 12.521,99 TL
Yarım altın fiyatı
Alış: 24.350,12 TL
Satış: 25.043,98 TL
Tam altın fiyatı
Alış: 48.979,68 TL
Satış: 49.934,78 TL
Cumhuriyet altın fiyatı
Alış: 50.693,00 TL
Satış: 51.459,00 TL
Altın yükselişini sürdürecek mi?
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, “Gram altında 8 bin liraları görmüştük. Cumartesi günü bugün 7 bin 700 seviyelerine kadar geriledi. Yani gram altın başına 250-300 TL'lik bir farklılık gerçekleşti. Altın çok volatil. Oradan gelen her haber akışı sabah özellikle ve Suudi Arabistan'da rafinerinin vurulmuş olması altını hemen 5 bin 400 dolar seviyesinin üzerine zıplattı. Her haber altını şu an çok yakından ilgilendiriyor. Ama beklendiği kadar da o yeni zirveleri getiren bir hareketlenme olmadı” ifadelerini kullandı.
Altında beklenti ne yönde?
Şirin Sarı, “Tüm portföyü altın ve gümüş olarak belirlemek riski arttıracaktır diye düşünüyorum. Kısa vadeli hatta eğer sıcak gelişmeleri daha fazla fiyatlayamazsa piyasa bu noktada altın ve gümüş cephesinde sert düşüşler bile görebiliriz. Altının uzun vadeli bir yolculuk olduğunu unutmamak gerekiyor. Uzun vadeli bir enstrüman. Evet 2030'larda çok çok daha farklı seviyeleri konuşabiliriz. Çünkü değişen dünya düzeni içerisinde altının mutlaka yeri var. Ama ani hareketliliklere karşı al sat yapayım para kazanayım diyen yatırımcı ne yazık ki kaybetmeye mahkum. Çünkü bu hareketleri tahmin etmek çok zor” dedi.