Altında beklenti ne yönde?





Şirin Sarı, “Tüm portföyü altın ve gümüş olarak belirlemek riski arttıracaktır diye düşünüyorum. Kısa vadeli hatta eğer sıcak gelişmeleri daha fazla fiyatlayamazsa piyasa bu noktada altın ve gümüş cephesinde sert düşüşler bile görebiliriz. Altının uzun vadeli bir yolculuk olduğunu unutmamak gerekiyor. Uzun vadeli bir enstrüman. Evet 2030'larda çok çok daha farklı seviyeleri konuşabiliriz. Çünkü değişen dünya düzeni içerisinde altının mutlaka yeri var. Ama ani hareketliliklere karşı al sat yapayım para kazanayım diyen yatırımcı ne yazık ki kaybetmeye mahkum. Çünkü bu hareketleri tahmin etmek çok zor” dedi.