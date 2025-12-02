Asgari ücrette "ara formül" masada: 50 yıllık sistem sil baştan değişiyor

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı yeni asgari ücret zammındayken, Ankara kulisleri 50 yıllık sistemi kökten değiştirecek sürpriz bir 'ara formül' ile hareketlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, masadaki kilitlenmeyi aşmak ve işçi kesimini yeniden pazarlığa dahil etmek için tarihi bir adım atmaya hazırlanıyor. Yarım asırdır değişmeyen 15 kişilik komisyon yapısı sil baştan kurgulanırken, hükümetin oylamadaki gücünün tam anlamıyla 'hakem' rolüne çekilmesi planlanıyor. İşte asgari ücret pazarlığında dengeleri değiştirecek o planın detayları...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, asgari ücretin belirlenmesinde 1974 yılından bu yana uygulanan komisyon yapısını değiştirmek üzere harekete geçti. Sendikaların talepleri üzerine gündeme gelen ve 'ara formül' olarak adlandırılan yeni düzenlemeye göre, komisyondaki işçi ve işveren üye sayıları korunurken, hükümet temsilcisi sayısının azaltılması planlanıyor.
KOMİSYON YAPISI DEĞİŞİYOR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, asgari ücreti belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı için 5 işçi, 5 işveren üyesi sabit kalacak şekilde hükümet temsilcisi sayısının azaltılarak yeniden yapılandırılması için çalışma başlattı.
İŞÇİ TEMSİLCİLERİN TALEPLERİ SONRASI DÜĞMEYE BASILDI
Komisyonda işçileri temsil eden TÜRK-İŞ başta olmak üzere, diğer işçi konfederasyonları HAK-İŞ ve DİSK komisyonun yapısının değiştirilmesine yönelik taleplerini sürdürüyor.
İşçi konfederasyonlarının söz konusu talepleri üzerine 21 Ekim'de Üçlü Danışma Kurulunu toplayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, komisyonun yapısıyla ilgili önemli bir adım atacak.
Bakanlığın gündemindeki "ara formül" ile mevcutta işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er olmak üzere 15 kişiden oluşan komisyonun yapısı, hükümet temsilcisi sayısının düşürülmesiyle değiştirilecek.
Yeni yapıda, işçi ve işveren tarafı komisyonda 5'er üyeyle temsil edilmeye devam edecekken, hükümetin üye sayısının 1'e kadar düşürülmesi gündemde.
TÜRK-İŞ'e sunulan söz konusu düzenleme ile komisyonda hükümeti temsil edecek üyelerin hakem rolünün güçlendirilmesi amaçlanıyor.
Bakanlığın çalışmasının bugün toplanan TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu'nda kabul edilmesi halinde, TÜRK-İŞ'in Asgari Ücret Tespit Komisyonuna katılması bekleniyor.
YARIM ASIRLIK KOMİSYON
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 1974 yılındaki toplantısında, bölgesel düzeyde asgari ücret tespitine son verilerek, tüm illeri kapsayan ülke genelinde tek bir asgari ücret belirlenmesi uygulamasına geçildi.
Böylece asgari ücret, işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenmeye başlandı.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği bu yapı, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
MEVCUT ASGARİ ÜCRET
Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.