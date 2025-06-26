Bafra Ovası'nda hasat başladı: "Buğdaydan önce umutları biçiyoruz"

TMO'nun arpa alım fiyatını 11 TL, buğdayı ise 13 TL olarak açıkladığını hatırlatan Arslan, hemen ardından mazot ve gübreye gelen zamların üreticiyi zora soktuğunu belirterek, "Bir yandan fiyat açıklanıyor, öte yandan mazota 12 lira zam geliyor. Gübre fiyatları da yüzde 50 arttı. Bu şartlarda üretici nasıl ayakta kalsın?" diye konuştu.