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Bafra Ovası'nda hasat başladı: "Buğdaydan önce umutları biçiyoruz"

Bafra Ovası'nda hasat başladı: "Buğdaydan önce umutları biçiyoruz"

13:0326/06/2025, Perşembe
IHA
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Türkiye'nin verimli tarım alanlarından Bafra Ovası'nda 2025 yılı arpa ve buğday hasadı başladı.

Sezonun ilk biçimi Barışköy Mahallesi'nde, üretici Bilal Arslan tarafından gerçekleştirildi. Hasadın başında konuşan Bilal Arslan, arpa ile buğdayın aynı anda biçilemediğini belirterek, "Önce arpa hasadı yapılır, yaklaşık 10 gün sonra buğday harmanı başlar" dedi.

Barışköy Mahallesi üreticisi Arslan, yıllardır aynı arazide münavebe yapılmadan arpa ve buğday ekilmesinin toprağı yorduğunu ve verimin ciddi şekilde azaldığını vurguladı:

"Geçmişte 600-700 kilo ürün aldığımız yerden bu yıl 400-500 kilo alabildik. Sulama imkanlarımız da sınırlı, bu da rekolteyi etkiliyor."

TMO'nun arpa alım fiyatını 11 TL, buğdayı ise 13 TL olarak açıkladığını hatırlatan Arslan, hemen ardından mazot ve gübreye gelen zamların üreticiyi zora soktuğunu belirterek, "Bir yandan fiyat açıklanıyor, öte yandan mazota 12 lira zam geliyor. Gübre fiyatları da yüzde 50 arttı. Bu şartlarda üretici nasıl ayakta kalsın?" diye konuştu.

Umut toprakta ama maliyetler ağır


"Buğdaydan önce umutlarımızı biçiyoruz" diyen Bilal Arslan, bölgedeki üreticilerin dayanma gücünün her yıl biraz daha azaldığını ifade ederek yetkililere destek çağrısında bulundu.

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