Bakanlık 81 il için harekete geçti! Marketlerde yeni uygulama: Ayrı reyonlarda satılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, son tüketim tarihi (STT) geçmiş ürünlerin satışının kesinlikle yasak olduğunu bir kez daha hatırlatırken, tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT) geçen bazı gıdaların ise belirlenen koşullar çerçevesinde satışa sunulabileceğini bildirdi. Gıda satış yerlerinin bağlı olduğu esnaf birlikleri ve odaların da bu konuda uyarıldığı kaydedildi.