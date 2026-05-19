Bakanlık 81 il için harekete geçti! Marketlerde yeni uygulama: Ayrı reyonlarda satılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT) ile son tüketim tarihi (STT) geçmiş ürünlerin satışına ilişkin 81 ile yeni talimat gönderdi. Düzenlemeye göre, TETT’si geçmiş gıdalar belirli koşullar altında satışa sunulabilecek, STT’si geçmiş ürünlerin satışı ise tamamen yasak olmaya devam edecek. Bu kapsamda TETT geçmiş ürünler, marketlerde diğer gıdalardan ayrılarak özel reyonlarda tüketiciye sunulacak. İşte düzenlemenin ayrıntıları...
Un, çay, makarna, pirinç, bulgur ve kahve gibi uzun ömürlü gıdaların tavsiye edilen tüketim tarihi ile çabuk bozulabilen süt, peynir ve et gibi ürünlerin son tüketim tarihleri ile ilgili tartışmalara açıklık getirildi.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Türkiye'de gıda israfının önüne geçilmesi amacıyla tavsiye edilen tüketim tarihi kapsamındaki gıdaların satışına bazı esneklikler getirilmişti.
Tarım ve Orman Bakanlığı, son tüketim tarihi (STT) geçmiş ürünlerin satışının kesinlikle yasak olduğunu bir kez daha hatırlatırken, tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT) geçen bazı gıdaların ise belirlenen koşullar çerçevesinde satışa sunulabileceğini bildirdi. Gıda satış yerlerinin bağlı olduğu esnaf birlikleri ve odaların da bu konuda uyarıldığı kaydedildi.
Genelgede, son tüketim tarihinin (STT), mikrobiyolojik açıdan hızlı bozulabilen ve kısa sürede insan sağlığı açısından risk oluşturabilecek gıdalar için belirlenen son tüketim süresini ifade ettiği vurgulandı. TETT’nin ise; uygun şekilde muhafaza edildiğinde, gıdanın kendine has özelliklerini koruduğu süreyi gösteren tarih olduğu hatırlatıldı.
Bakanlıktan net uyarı: Para cezası ve ürünleri toplatma kararı
Açıklamada, tavsiye edilen tüketim tarihinin (TETT), son tüketim tarihinden (STT) farklı olarak ürünün tazelik, aroma ve lezzet gibi duyusal özellikleri dikkate alınarak belirlendiği ifade edildi. TETT’nin doğrudan bir gıda güvenliği kriteri olmadığına dikkat çekilirken, son tüketim tarihi geçmiş ürünlerin piyasada satışa sunulmasının ise mevzuata aykırı olduğu vurgulandı. Denetimlerde STT’si geçmiş ürün tespit edilmesi durumunda idari para cezası uygulanacağı ve ürünlere el konulacağı bildirildi.
TETT’si geçen ürünler ayrı reyonlarda satılacak
TETT’si geçmiş gıdaların belli şartlarda satılabileceği belirtildi. Bu kapsamda, TETT’si geçmiş gıdaların tüketime uygunluğunun işletme tarafından kontrol edileceği, diğer gıdalardan net bir şekilde ayrıştırılacağı, buna ilişkin bilginin tüketiciye sunulacağı ve bu gıdaların, gıda satış noktalarında özel olarak belirlenen ayrı reyonlarda satışa sunulacağı aktarıldı.
Ayrı reyon şartı kontrol edilecek
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 il müdürlüğüne gönderilen talimatta, resmî kontrollerde gerekli görülmesi hâlinde mevzuata aykırı olarak satışa sunulduğundan şüphelenilen ürünlerden numuneler alınarak gıda güvenilirliğinin doğrulanması, TETT’si geçmiş gıdaların ayrı reyonlarda satışa sunulduğunun kontrol edilmesi, mevzuata uygun çıkmayan işletme ve ürünlerine gerekli yaptırımların uygulanmasının istendiği kaydedildi.