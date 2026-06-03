Binlerce kişi için 'emeklilik iptali' endişesi: Ödenen maaşlar faiziyle geri alınıyor

Çocuk ve genç işçilerde yasal çerçeve





Mevzuata göre 15 yaşını doldurup 18 yaşını tamamlamamış olanlar genç işçi, 14 yaşını bitirip 15 yaşını doldurmamış olanlar ise çocuk işçi statüsünde değerlendiriliyor. Bu yaş grubundaki bireylerin istihdam edilebilmesi için mutlaka işe uygunluklarını kanıtlayan sağlık raporlarının bulunması şart koşuluyor. En çok merak edilen konulardan biri olan 18 yaş öncesi sigortalılık durumu ise doğrudan emeklilik süresinin başlangıcı olarak kabul edilmiyor. Çıraklar, stajyerler ve mesleki eğitim gören öğrenciler adına yatırılan primler yalnızca iş kazası, meslek hastalığı ve genel sağlık sigortasını kapsıyor. Dolayısıyla bu dönemdeki çalışmalar, emeklilik yaşını veya sigortalılık süresini öne çekmiyor ancak ödenen uzun vadeli primler toplam prim gün hesabında değerlendirilebiliyor.