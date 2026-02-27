Altın tetikte bekliyor





Piyasalara dair tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı ve İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği (İMKUSAD) Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk şu ifadeleri kullandı: "Geçtiğimiz hafta Çin piyasaları da kapalıydı. O da fiyatları biraz daha sakinleştirdi. Şimdi altın tetikte bekliyor. Acaba İran ile ABD arasında anlaşma sağlanacak mı? Ay sonu kontrat işlemleri var. Orada hareket olur mu? Bunlar bekleniyor. Genelde Ramazan’ın ilk haftaları sakin geçer. Bayram sonrasında beklentiler satın alınmaya başlanır."