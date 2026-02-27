Şubat ayının son işlem gününde altın fiyatları yatırımcısını mest etti. Aylık bazda %7,65 değer kazanan gram altın, 2026 yılının ilk iki ayında toplamda %23’lük dev bir prim yaparak mevduat faizini geride bıraktı. İşte 27 Şubat 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları..
Altın piyasaları 27 Şubat 2026 Cuma gününe tarihi zirvelerine yakın bir başlangıç yaptı. "Güvenli liman" talebinin jeopolitik gerilimlerle beslendiği bu dönemde, gram altın 7.300 TL seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlarken; çeyrek altın 12 bin TL barajını yıktı geçti.
Kapalıçarşı ve Ekran Fiyatları Arasında Makas Açılıyor
Serbest piyasada gram altın satış fiyatı 7.334 TL seviyelerine kadar tırmanırken, Kapalıçarşı’da fiziksel altın talebiyle birlikte fiyatlar 7.491 TL bandına kadar esnemiş durumda. Uzmanlar, yatırımcıların elindeki varlıkları koruma eğiliminde olduğunu ve düğün sezonu öncesi talebin erkene çekildiğini belirtiyor.
Altın tetikte bekliyor
Piyasalara dair tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı ve İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği (İMKUSAD) Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk şu ifadeleri kullandı: "Geçtiğimiz hafta Çin piyasaları da kapalıydı. O da fiyatları biraz daha sakinleştirdi. Şimdi altın tetikte bekliyor. Acaba İran ile ABD arasında anlaşma sağlanacak mı? Ay sonu kontrat işlemleri var. Orada hareket olur mu? Bunlar bekleniyor. Genelde Ramazan’ın ilk haftaları sakin geçer. Bayram sonrasında beklentiler satın alınmaya başlanır."
BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
27 Şubat Cuma altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 7.334,85 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 12.238,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 24.460,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 48.231,17 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 48.689,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 120.947,80 TL
Ons altın satış fiyatı: 5.187,52 dolar