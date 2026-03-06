Yeni Şafak
Yeniden yükselişte! Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira?

09:326/03/2026, Cuma
ABD ve İsrail'in İran’a yönelik saldırılarını hız kesmeden sürdürüyor. Söz konusu gelişmeleri dünya diken üstünde takip ederken, bu durum piyasalarda hızlı fiyatlamalara yol açıyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 6 Mart 2026 Cuma günü çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Sabah saat 08:00 itibarıyla altının ons fiyatı yüzde 1'in üzerinde yükselişle 5130 dolar seviyesinde seyrediyor.


Altının gram fiyatı ise yüzde 1,19 yükselişle 7266 TL seviyesinde alıcı buluyor.

Gümüşün ons fiyatı yüzde 2,77 yükselişle 84,13 dolar seviyesinde.


6 Mart 2026 güncel altın satış fiyatları


Gram altın satış fiyatı: 7.271,89 TL







Çeyrek altın satış fiyatı: 12.270,00 TL









Yarım altın satış fiyatı: 24.548,00 TL






Tam altın satış fiyatı: 48.462,63 TL




Cumhuriyet altını satış fiyatı: 48.872,00 TL





Gremse altın satış fiyatı: 121.528,23 TL





Ons altın satış fiyatı: 5.134,71 dolar

