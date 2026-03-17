Gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları, vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından günün ilk saatlerinden itibaren yakından takip ediliyor. Son dönemde yaşanan jeopolitik gerilimler, küresel ekonomik belirsizlikler ve artan güvenli liman arayışı, yatırımcıların altına yönelmesini pekiştirdi. Gram altın 7 bin 135 TL, ons altın ise 5 bin 22 dolar seviyesinde güne başlarken, piyasalar çarşamba günü açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına kilitlendi. İşte 17 Mart 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

1 /8 Gram altın haftanın ikinci işlem gününe 7 bin 135 lira, ons altın ise 5 bin 22 dolar seviyesinde başlarken, küresel piyasalardaki temkinli görünüm, güçlü dolar endeksi ve yükselen tahvil faizleri değerli metaller üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Bugün altın fiyatları ne kadar oldu?

17 Mart 2026 Salı günü Kapalı Çarşı üncel altın fiyatları şöyle...

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 7.151,2690

Satış: 7.152,1640

ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

Alış: 5.022,92 Satış: 5.024,21



ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 11.442,0300

Satış: 11.693,7900

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 45.768,1200 Satış: 46.632,1100



TAM ALTIN FİYATI

Alış: 46.931,00 Satış: 47.422,00

