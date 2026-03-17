Gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları, vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından günün ilk saatlerinden itibaren yakından takip ediliyor. Son dönemde yaşanan jeopolitik gerilimler, küresel ekonomik belirsizlikler ve artan güvenli liman arayışı, yatırımcıların altına yönelmesini pekiştirdi. Gram altın 7 bin 135 TL, ons altın ise 5 bin 22 dolar seviyesinde güne başlarken, piyasalar çarşamba günü açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına kilitlendi. İşte 17 Mart 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Bugün altın fiyatları ne kadar oldu?
17 Mart 2026 Salı günü Kapalı Çarşı üncel altın fiyatları şöyle...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 7.151,2690
Satış: 7.152,1640
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 5.022,92
Satış: 5.024,21
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 11.442,0300
Satış: 11.693,7900
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 45.768,1200
Satış: 46.632,1100
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 46.931,00
Satış: 47.422,00