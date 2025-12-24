Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
Dededen kalma 85 yıllık gelecek: 'Taş baskı' yöntemini yaşatıyor

Dededen kalma 85 yıllık gelecek: 'Taş baskı' yöntemini yaşatıyor

10:3624/12/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Erdinç Tügen, dede yadigarı taş baskı yöntemiyle zeytinyağını en doğal haliyle üretip gelecek nesillere aktarıyor.İlçeye bağlı Mutluköy’de yaşayan zeytinyağ üreticisi Erdinç Tügen, 1940’lı yıllardan günümüze uzanan aile geleneğini modern yöntemlerin hızı yerine doğallığı tercih ederek yaşatmaya devam ediyor.


Tügen, 150-200 yıllık taş baskı malzemelerini revize ederek kurduğu sistemde, sıcak su ve kimyasal kullanmadan üretim yapıyor.


Ticari kaygılar ve hız faktörü nedeniyle 2000’li yıllarda yerini kontinü tesislere bırakan taş baskı yöntemini yeniden canlandıran Tügen, "Dedelerimizden kalan bu mirası, zeytinyağını taze sıkılmış portakal suyu doğallığında elde ederek gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz" dedi.


Zeytinin çekirdeği ve yaprağıyla birlikte öğütülmesinin önemine dikkat çeken Erdinç Tügen, "Granit taş değirmenimizde zeytini ezerken çekirdeğini de hamur haline getiriyoruz. Zeytin çekirdeğindeki mineralleri yağa kazandırıyoruz. Ayrıca hasat sırasında toplanan zeytin ağacının uç yapraklarını da değirmene atıyoruz. Bilimsel olarak antioksidan değeri kanıtlanmış olan zeytin yaprağının şifasını da yağa katmış oluyoruz" diye konuştu.


Üretim aşamasında "çul" adı verilen özel torbalarda sıkım yaptıklarını belirten Tügen, elde edilen yağın, zeytinin kendi öz suyuyla birlikte çıktığını ve "kaydırma" yöntemiyle saf yağın ayrıştırılarak sofralara sunulduğunu ifade etti.

#Taş baskı
#Erdinç Tügen
#Balıkesir
#Ayvalık
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEMUR MAAŞ ZAMMI 2026: Memur maaşlarında hesap değişti! Enflasyon farkı, seyyanen zam ve yeni maaş tablosu