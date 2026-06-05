Milyonlarca emeklinin maaşına yansıyacak temmuz zammında kritik gün geldi. TÜİK tarafından açıklanacak mayıs ayı enflasyon verisiyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı 5 aylık zam oranı netleşecek. Gözler, maaş artışında belirleyici olacak yeni rakamlara çevrildi.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışında belirleyici olacak mayıs ayı enflasyonu bugün açıklanıyor. Açıklanacak verilerle birlikte zam hesabında önemli bir aşama geride kalırken, nihai oran için yalnızca haziran enflasyonu beklenecek.
TEMMUZ ZAMMI İÇİN GERİ SAYIM: EMEKLİNİN GÖZÜ İKİ KRİTİK VERİDE
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi temmuz ayında kesinleşecek zam oranına odaklandı. Yılın ilk dört ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte emeklilerin hak ettiği artış oranı yüzde 14,64'e ulaştı. Şimdi gözler mayıs ve haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Temmuz ayında uygulanacak zam oranı, yılın ilk altı aylık enflasyon verilerinin tamamlanmasıyla netleşecek. Son rakam ise 3 Temmuz'da açıklanacak haziran enflasyonu sonrasında belli olacak.
ZAM ORANINI BELİRLEYECEK TARİHLER YAKLAŞIYOR
Emekli ve memur maaşlarına yapılacak artışta iki kritik veri öne çıkıyor.
5 Haziran: Mayıs ayı enflasyonunun açıklanması
3 Temmuz: Haziran ayı enflasyonunun açıklanması
Bu verilerle birlikte ilk altı aylık enflasyon kesinleşecek ve temmuz zamları net rakamlara dönüşecek.
MAYIS ENFLASYONU İLE 5 AYLIK TABLO NETLEŞECEK
Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı mayıs ayı enflasyon verisi, zam hesabında önemli bir dönüm noktası olacak. Verinin açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin alacağı 5 aylık enflasyon farkı da ortaya çıkacak. Böylece temmuz zammına ilişkin hesaplamalarda son aşamaya geçilmiş olacak.
MASADAKİ İKİ GÜÇLÜ ZAM SENARYOSU
Ekonomi yönetimi ve piyasa beklentileri doğrultusunda iki farklı zam hesabı öne çıkıyor. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminine göre ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 17,38 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ise mayıs ayı için yüzde 1,89, haziran ayı için yüzde 1,52 enflasyon tahmini yer alıyor. Bu senaryoda 6 aylık enflasyonun yüzde 18,58'e ulaşabileceği hesaplanıyor.
Beklenen Zam Oranları
Senaryo Beklenen Zam
Merkez Bankası tahmini %17,38
Piyasa Katılımcıları Anketi %18,58
ZAM KÖK AYLIKLARA UYGULANACAK
Temmuz ayında açıklanacak artış oranı doğrudan emeklilerin kök aylıklarına yansıtılacak. Ayrıca maaşlara eklenen yüzde 4 ila yüzde 5 oranındaki ek ödeme de yeni maaş tutarı üzerinden yeniden hesaplanacak. Bu nedenle zam yalnızca kök aylıkta değil, toplam ödenen tutarda da artış sağlayacak.
E-DEVLET'TEN KÖK AYLIK SORGULAMASI YAPILABİLİYOR
Emekliler maaş hesaplamalarını e-Devlet sistemi üzerinden görebiliyor.
"Emekli Aylık Bilgisi" ekranında yer alan;
"Aylık Tutarı" kök maaşı,
"Ek Ödeme Tutarı" ek ödemeyi,
"5510 Ek 19 Miktarı" ise taban aylığa tamamlanan farkı gösteriyor.
Bu bilgiler sayesinde emekliler zam sonrası maaşlarını daha kolay hesaplayabiliyor.
TABAN AYLIKTA YENİ ARTIŞ BEKLENTİSİ
Halen kök aylığı ve ek ödeme toplamı 20 bin liranın altında kalan emeklilere 20 bin lira taban aylık ödeniyor. Temmuz ayında zam oranlarının kesinleşmesinin ardından en düşük emekli aylığında da yeni bir düzenleme yapılması bekleniyor. En güçlü formül ise taban maaşın 6 aylık enflasyon oranı kadar artırılması olarak öne çıkıyor.
Bu hesaplamaya göre;
Yüzde 17,38 zam senaryosunda taban aylık 23 bin 476 TL'ye,
Yüzde 18,58 zam senaryosunda ise 23 bin 716 TL'ye yükselebilecek.
Kesin rakam yasal düzenlemenin ardından netleşecek.
REFAH PAYI SEÇENEĞİ DE GÜNDEMDE
Temmuz ayında yalnızca enflasyon zammı değil, ek iyileştirme ihtimali de yakından takip ediliyor. Geçmiş yıllarda uygulanan refah payı benzeri bir düzenleme hayata geçirilirse emeklilerin alacağı zam oranı enflasyonun üzerine çıkabilecek. Ancak şu ana kadar bu konuda resmi bir açıklama yapılmış değil.
DUL VE YETİM AYLIKLARI DA YÜKSELECEK
Taban aylıkta yapılacak olası artış, ölüm aylığı alan vatandaşların gelirlerine de yansıyacak.
Taban maaşın 23 bin 716 liraya yükselmesi halinde;
Yüzde 75 hisse oranıyla aylık alanların ödemesi 17 bin 787 liraya,
Yüzde 50 hisse oranıyla aylık alanların ödemesi 11 bin 858 liraya,
Yüzde 25 hisse oranıyla aylık alanların ödemesi ise 5 bin 929 liraya çıkabilecek.
ZAMLI MAAŞLAR HANGİ TARİHLERDE HESAPLARA YATACAK?
Temmuz ayındaki zam oranlarının kesinleşmesinin ardından ödeme takvimi de devreye girecek.
Beklenen takvim şu şekilde:
Tarih İşlem
3 Temmuz Zam oranlarının kesinleşmesi
15 Temmuz Memurlara zamlı maaş ödemesi
17-26 Temmuz SSK emeklilerine zamlı maaş ödemesi
25-28 Temmuz Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş ödemesi
Yasal düzenlemelerin ödeme takvimine yetişmemesi halinde oluşacak maaş farklarının daha sonraki günlerde hesaplara yatırılması bekleniyor.