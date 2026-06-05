TABAN AYLIKTA YENİ ARTIŞ BEKLENTİSİ

Halen kök aylığı ve ek ödeme toplamı 20 bin liranın altında kalan emeklilere 20 bin lira taban aylık ödeniyor. Temmuz ayında zam oranlarının kesinleşmesinin ardından en düşük emekli aylığında da yeni bir düzenleme yapılması bekleniyor. En güçlü formül ise taban maaşın 6 aylık enflasyon oranı kadar artırılması olarak öne çıkıyor.

Bu hesaplamaya göre;

Yüzde 17,38 zam senaryosunda taban aylık 23 bin 476 TL'ye,

Yüzde 18,58 zam senaryosunda ise 23 bin 716 TL'ye yükselebilecek.

Kesin rakam yasal düzenlemenin ardından netleşecek.