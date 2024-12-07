Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zamlarla ilgili süreç, milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Gözler, Aralık ayında gerçekleştirilecek asgari ücret görüşmeleri ve 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak olan 6 aylık enflasyon verisinde. Açıklanacak oranlar sonrası maaş artışlarına ilişkin üç ayrı kararın verilmesi bekleniyor. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kim ne kadar emekli maaşı alacak?
Milyonlarca emekli ve memur, 2025 yılının ilk 6 ayı için maaşlarına yapılacak zam oranını merakla bekliyor. Kasım ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 5 aylık enflasyon oranı netleşti. Geriye yalnızca Aralık ayı enflasyonunun açıklanması kaldı. Bu veri, hem SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon artışını hem de memur ve memur emeklileri için enflasyon farkını belirleyecek. Memur ve memur emeklileri, enflasyon farkına ek olarak yüzde 6 oranında toplu sözleşme zammı da alacak. Açıklanacak oranlar, emekli taban maaşına yapılacak iyileştirmeler için de kritik önem taşıyor.
Kasım Enflasyonu Açıklandı: 5 Aylık Oran Belli Oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı. Kasım ayında enflasyon aylık bazda %2,24 artarken yıllık enflasyon %47,09’a geriledi. Bu verilerle birlikte, Temmuz’dan bu yana oluşan 5 aylık enflasyon oranı %14,57 olarak hesaplandı.
SSK, Bağ-Kur ve Memur Emeklisi İçin Yeni Oranlar
5 aylık verilere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri %14,57 oranında zam alacak. Memur ve memur emeklilerinde ise %4,15 TÜFE farkı ile birlikte toplamda %10,40 oranında artış öngörülüyor.
Mevcut maaşlara göre oluşan yeni oranlar şu şekilde:
SSK ve Bağ-Kur emeklisi: 12.500 TL → 14.231,25 TL
Memur maaşı: 39.205,71 TL → 43.283,10 TL
Memur emeklisi: 17.588,10 TL → 19.417,26 TL
Taban Maaş Düzenlemesi Bekleniyor
5 aylık enflasyon rakamlarıyla birlikte taban maaşlarda da değişiklik yaşandı. Ancak bu rakamların üzerine Aralık enflasyonu eklendikten sonra kesin oranlar ortaya çıkacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en düşük maaşın 14.000-15.000 TL bandına yükselmesi bekleniyor. Refah payı eklenmesi durumunda bu rakamın daha da artabileceği belirtiliyor.
Yıl Sonu Beklentisi: Enflasyon ve Zam Oranları
Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini %44 olarak belirlendi. Buna göre, Temmuz-Aralık dönemi enflasyonu %15,45 olarak hesaplanıyor. Eğer yıl sonu enflasyonu %46 seviyesinde gerçekleşirse, bu oran %17,05’e yükselecek.
Yıl sonu tahminlerine göre maaş artış senaryoları:
%44 yıl sonu tahminiyle:
SSK ve Bağ-Kur zam oranı: %15,45
Memur zam oranı: %11,25
En düşük memur maaşı: 43.616 TL
En düşük memur emeklisi maaşı: 19.566 TL
En düşük SSK-Bağ-Kur emekli maaşı: 14.431 TL
%46 yıl sonu tahminiyle:
SSK ve Bağ-Kur zam oranı: %17,05
Memur zam oranı: %12,79
En düşük memur maaşı: 44.220 TL
En düşük memur emeklisi maaşı: 19.837 TL
En düşük SSK-Bağ-Kur emekli maaşı: 14.631 TL
3 Ocak’ta Ne Olacak?
Enflasyon verilerinin tamamlanmasının ardından, emekli ve memurlar için üç önemli düzenleme bekleniyor:
1. Taban Maaş İyileştirmesi
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 12.500 TL olarak uygulanan en düşük maaşın Ocak ayında yeniden belirlenmesi planlanıyor. Mevcut artışlarla taban maaşın 14.000-15.000 TL seviyelerine çıkacağı öngörülüyor.
2. Zam Oranlarının Eşitlenmesi
2024 Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %37, memur emeklilerine %49’un üzerinde zam yapılmıştı. Bu kez, memur ve memur emeklilerinin zam oranlarının daha düşük olması bekleniyor. Ocak ayında bu farkın giderilmesi için bir eşitleme düzenlemesi yapılabilir.
3. Refah Payı Eklenmesi
Geçmiş yıllarda olduğu gibi, Ocak ayında tüm emekliler ve memurlar için enflasyon oranlarının üzerine refah payı eklenmesi gündemde. Bu düzenleme ile %15-17 aralığındaki enflasyon artışlarının daha yüksek seviyelere çıkarılması hedefleniyor.
Tüm bu düzenlemelerin hayata geçirilmesi için 3 Ocak sonrasında yasal adımlar atılması ve TBMM’ye düzenlemelerin sunulması bekleniyor.