Milyonlarca emekli ve memur, 2025 yılının ilk 6 ayı için maaşlarına yapılacak zam oranını merakla bekliyor. Kasım ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 5 aylık enflasyon oranı netleşti. Geriye yalnızca Aralık ayı enflasyonunun açıklanması kaldı. Bu veri, hem SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon artışını hem de memur ve memur emeklileri için enflasyon farkını belirleyecek. Memur ve memur emeklileri, enflasyon farkına ek olarak yüzde 6 oranında toplu sözleşme zammı da alacak. Açıklanacak oranlar, emekli taban maaşına yapılacak iyileştirmeler için de kritik önem taşıyor.