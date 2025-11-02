Kasım ayıyla birlikte bankaların emekli maaşı promosyon kampanyalarında güncelleme dönemi başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamındaki milyonlarca emekli, maaşlarını üç yıl boyunca aynı bankadan alma sözü vererek 15 bin TL ile 30 bin TL arasında değişen nakit promosyonlardan yararlanabiliyor. Emekliler, en avantajlı promosyonu öğrenmek için bankaların duyurularını ve kampanya koşullarını yakından takip ediyor. İşte Kasım 2025 itibarıyla bankaların güncel emekli promosyon tutarları ve ödeme detayları!