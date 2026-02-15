Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Emeklilere müjde: PTT’den 14 bin TL’ye kadar geri ödemesiz nakit destek

Emeklilere müjde: PTT’den 14 bin TL’ye kadar geri ödemesiz nakit destek

13:4915/02/2026, Pazar
G: 15/02/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

PTT’nin Emekli Ödeme Kampanyası ile şartları sağlayan emeklilere 14 bin TL’ye kadar geri ödemesiz nakit destek verilecek. Başvurular PTT iş yerlerinden alınacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, başvuru detaylarını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT Emekli Ödeme Kampanyası kapsamında, belirli şartları sağlayan emeklilere 14 bin liraya kadar geri ödemesiz nakit destek sağlandığını bildirdi.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, PTT Emekli Ödeme Kampanyası'na ilişkin bilgi verdi.

PTT EMEKLİ ÖDEME KAMPANYASI

Kampanyadan yararlanmak isteyen emeklilerin anlaşmalı bankada açık kredisinin bulunması ve maaşlarını 3 yıl boyunca başka bir bankaya taşımama taahhüdü vermesi gerektiğini belirten Uraloğlu, bu şartı sağlayan emeklilerin, gerçekleştirdikleri ek işlemlerle birlikte kademeli olarak nakit ödeme alabildiğini ifade etti.


Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Sadece açık kredisi bulunan emeklilere 6 bin lira, PTTCell hat sahibi olanlara 2 bin lira ve PTT üzerinden bir otomatik ödeme talimatı verenlere 2 bin lira ilave destek sağlanıyor.

PTT üzerinden anlaşmalı bankada kredili destek hesabı açan emeklilerimize 2 bin lira, yine PTT aracılığıyla anlaşmalı bankadan 2 bin lira tutarında repo alımı yapanlara da 2 bin lira ödeme veriliyor. Böylece geri ödemesiz toplam destek tutarı 14 bin liraya kadar ulaşıyor"

Uraloğlu, kampanya başvurularının emekli müşteriler tarafından tüm PTT iş yerlerinden gerçekleştirilebileceğinin altını çizdi.

#PTT
#geri ödemesiz destek
#emekli
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Elektrik ne zaman gelecek? 15 Şubat Pazar BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama