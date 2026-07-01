Erken emeklilikte kapsam genişledi: EYT'li şartı aranmadan 6 yıl erken emeklilik şansı yakalanacak

Çalışma hayatına doğum nedeniyle ara veren milyonlarca sigortalı kadını yakından ilgilendiren doğum borçlanması uygulaması, emeklilik planlamasında önemli avantajlar sağlamaya devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından uygulanan sistem kapsamında sigortalı anneler, doğum sonrasında çalışılmayan süreleri borçlanarak prim gün sayılarını artırabiliyor. Üç çocuğa kadar yapılabilen doğum borçlanmasıyla toplam 2 bin 160 güne kadar prim kazanılması mümkün olurken, eksik prim nedeniyle emekli olamayan kadınlar bu hak sayesinde emeklilik şartlarını daha kısa sürede tamamlayabiliyor. Prim gününü tamamlayan sigortalılar, yaş şartını da sağlamaları halinde emeklilik hakkı elde edebiliyor. Özellikle çalışma hayatına çocuk bakımı nedeniyle ara vermek zorunda kalan kadınlar, "Doğum borçlanması nasıl yapılır?", "Kimler doğum borçlanmasından yararlanabilir?" ve "Doğum borçlanması emeklilik yaşını düşürür mü?" sorularının yanıtını araştırıyor.
Milyonlarca çalışan annenin emeklilik sürecini doğrudan etkileyen doğum borçlanması uygulaması, eksik prim günlerini tamamlama imkânı sunmaya devam ediyor. Sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında sigortalı kadınlara tanınan bu hak sayesinde her çocuk için belirli süreler borçlanılarak prim kazanılabiliyor. Üç çocuk üzerinden toplam 2 bin 160 güne kadar prim elde edilebilmesi, özellikle emeklilik için prim eksiği bulunan anneler açısından önemli bir avantaj oluşturuyor. Doğum nedeniyle iş hayatına ara veren kadınlar, borçlanma sayesinde emeklilik hakkına daha kısa sürede ulaşabilirken, başvuru şartları ve hesaplama yöntemleri de en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki doğum borçlanması kimleri kapsıyor, başvurular nasıl yapılıyor ve hangi sigortalılar bu haktan yararlanabiliyor?
Milyonlarca çalışan anneyi yakından ilgilendiren doğum borçlanması uygulaması, emeklilik planlamasında önemli avantajlar sağlıyor. Üç çocuğa kadar kullanılabilen sistem kapsamında kadın sigortalılar toplam 2 bin 160 güne kadar prim kazanabiliyor. Eksik primlerini tamamlayan anneler, emeklilik yaşına ve sigortalılık şartlarına bağlı olarak daha erken emekli olma imkânı elde edebiliyor.
Annelere Emeklilikte Büyük Avantaj: 3 Çocuk İçin 2.160 Gün Kazanma İmkânı
Emeklilik planı yapan milyonlarca kadın için doğum borçlanması önemli avantajlar sunmaya devam ediyor. Sosyal güvenlik mevzuatında yapılan düzenlemelerle kapsamı genişletilen uygulama sayesinde anneler, çalışamadıkları süreleri borçlanarak emeklilik hesabına dahil edebiliyor. Üç çocuk için toplam 2.160 güne kadar prim kazanılabilmesi, özellikle prim eksiği bulunan kadın sigortalılar açısından erken emekliliğin kapısını aralıyor.
Doğum borçlanmasıyla prim günleri tamamlanabiliyor
Mevzuata göre sigortalı olarak çalışmaya başladıktan sonra doğum yapan kadınlar, her çocuk için iki yıla kadar borçlanma hakkından yararlanabiliyor. Böylece doğum nedeniyle çalışma hayatından uzak kalınan süreler, prim ödenmiş gibi emeklilik hesabına eklenebiliyor. Her çocuk için 720 gün olarak uygulanan borçlanma hakkı, üç çocuk için toplam 2.160 güne ulaşıyor. Bu da yaklaşık 6 yıllık prim süresine karşılık geliyor.
Kapsam genişledi, Bağ-Kur'lular da yararlanabiliyor
Daha önce sınırlı kapsamda uygulanan doğum borçlanması hakkı yapılan düzenlemelerle genişletildi. Uygulama artık sadece SSK'lı çalışanları değil, Bağ-Kur kapsamında faaliyet gösteren kadınları ve memurları da kapsıyor. Böylece sigortalılık statüsü fark etmeksizin doğum yapan kadınlar belirlenen şartları taşımaları halinde doğum borçlanması yapabiliyor.
Borçlanma için hangi şartlar aranıyor?
Doğum borçlanmasından yararlanabilmek için bazı temel koşullar bulunuyor.
Buna göre;
Doğumdan önce sigorta tescilinin yapılmış olması,
Sigortalı adına en az bir gün prim bildirilmiş olması,
Doğum sonrası borçlanılacak dönemde çalışılmamış veya uzun vadeli sigorta primi yatırılmamış olması,
Çocuğun sağ doğmuş olması gerekiyor.
Çocuğun doğumdan sonra hayatını kaybetmesi halinde ise vefat tarihine kadar geçen süre için borçlanma yapılabiliyor.
Analık izinleri de hesaba dahil ediliyor
Doğum sonrasında kullanılan analık izinleri de iki yıllık borçlanma süresinin içinde değerlendiriliyor. Kadın sigortalılar doğum sonrası istirahat süreleri dahil olmak üzere toplam iki yıllık dönemi borçlanma kapsamına alabiliyor.
6 yıl erken emeklilik fırsatı
Doğum borçlanması, özellikle emeklilik yaşı gelmesine rağmen prim eksiği bulunan kadınlar için önemli bir avantaj sağlıyor. Örneğin emeklilik için gerekli yaş şartını tamamlayan ancak 2.160 gün primi eksik olan bir anne, üç çocuk için doğum borçlanması yaparak eksik günlerini toplu şekilde tamamlayabiliyor. Bu sayede yıllarca çalışmadan eksik primlerini kapatarak emeklilik hakkına ulaşabiliyor.
İhtiyaç kadar prim satın alınabiliyor
Uzmanlar, doğum borçlanmasında tüm sürelerin satın alınmasının zorunlu olmadığını vurguluyor. Kadın sigortalılar yalnızca emeklilik için ihtiyaç duydukları gün kadar borçlanma yapabiliyor. Örneğin emeklilik için 600 gün primi eksik olan bir anne, 2.160 günün tamamını değil sadece ihtiyaç duyduğu 600 günü borçlanarak eksik prim şartını tamamlayabiliyor.
Staj sonrası doğum yapanlara önemli avantaj
Doğum borçlanmasının en dikkat çeken yönlerinden biri de staj veya çıraklık sigortası bulunan kadınlara sağladığı imkanlar. Staj veya çıraklık sigortasından sonra doğum yapan ancak daha sonra uzun vadeli sigortalı çalışmaya başlayan kadınlar, belirli şartlar altında doğum borçlanmasıyla sigorta başlangıç tarihlerini geriye çekebiliyor. Bu durum bazı sigortalılar için emeklilik tarihini öne çekebildiği gibi, emeklilikte yaşa takılanlar kapsamına girme imkanı da oluşturabiliyor.
Evlat edinen anneler de yararlanabiliyor
Doğum borçlanması hakkı yalnızca biyolojik annelerle sınırlı değil. İki yaşını doldurmamış bir çocuğu evlat edinen kadın sigortalılar da belirlenen süreler için borçlanma yapabiliyor. Mevzuata göre hem çocuğu dünyaya getiren anne hem de evlat edinen anne, kendi haklarına düşen süreler için doğum borçlanmasından yararlanabiliyor.
Borçlanma tutarlarında annelere avantaj
Doğum borçlanması ödemeleri asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. Borçlanma sistemi belirlenen oranlar üzerinden uygulanırken, kadın sigortalılar için daha avantajlı bir maliyet yapısı bulunuyor.
Borçlanma bedeli, asgari ücretin belirli bir oranı ile bunun dokuz katına kadar seçilebilen kazanç tutarları üzerinden hesaplanıyor. Böylece anneler hem prim günlerini artırabiliyor hem de emeklilik planlamalarını daha erken tamamlayabiliyor.
Prim eksiği bulunan kadınlar açısından doğum borçlanması, emeklilik yolunda en önemli avantajlardan biri olmayı sürdürüyor. Özellikle üç çocuk için sağlanan 2.160 günlük prim desteği, binlerce annenin emeklilik hesabında kritik rol oynuyor.