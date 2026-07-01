Erken emeklilikte kapsam genişledi: EYT'li şartı aranmadan 6 yıl erken emeklilik şansı yakalanacak

Milyonlarca çalışan annenin emeklilik sürecini doğrudan etkileyen doğum borçlanması uygulaması, eksik prim günlerini tamamlama imkânı sunmaya devam ediyor. Sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında sigortalı kadınlara tanınan bu hak sayesinde her çocuk için belirli süreler borçlanılarak prim kazanılabiliyor. Üç çocuk üzerinden toplam 2 bin 160 güne kadar prim elde edilebilmesi, özellikle emeklilik için prim eksiği bulunan anneler açısından önemli bir avantaj oluşturuyor. Doğum nedeniyle iş hayatına ara veren kadınlar, borçlanma sayesinde emeklilik hakkına daha kısa sürede ulaşabilirken, başvuru şartları ve hesaplama yöntemleri de en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki doğum borçlanması kimleri kapsıyor, başvurular nasıl yapılıyor ve hangi sigortalılar bu haktan yararlanabiliyor?