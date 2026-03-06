Savaş, büyümenin tesadüf olmadığını vurgulayarak, şöyle konuştu:





"Burası planlı çalışmanın, disiplinin ve en önemlisi devletin desteğini her aşamada yanımızda hissettirmesinin bir sonucu. Çiftliğimizin kurulum sürecinden sonra ilgili kurumların desteğini güçlü şekilde gördük. Üretici olarak yalnız olmadığımızı bilmek, bu yolda en büyük motivasyon kaynaklarımızdan biri oldu. Barınak sistemlerinden havalandırmaya kadar her detay, bilimsel veriler doğrultusunda planlandı. Biz, üretimi şansa bırakmıyoruz. Hayvanların beslenmesinde doğal ve kaliteli yem kullanıyoruz. Amacımız, sadece üretmek değil hayvan refahını gözeterek sağlıklı ve kaliteli et elde etmek. Sabah çiftliğe ilk girdiğimde hissettiğim şey mutluluk. Burada emek var. Biz, kadınların üretimde daha görünür olduğu, gençlerin tarım ve hayvancılığı kariyer olarak gördüğü bir gelecek mümkün."