Ev kadınlarına emeklilik teklifi: 'Annelik desteği' uygulaması da istendi

09:0514/02/2026, Cumartesi
MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, herhangi bir geliri olmayan ev kadınlarının sigorta kapsamına alınması ve primlerinin devlet tarafından ödenmesine ilişkin TBMM Başkanlığına kanun teklifi sundu.

Teklifinin gerekçesinde, ailenin güçlenmesinin temel yolunun kadınların hem aile içinde hem de toplumsal hayatta ekonomik ve sosyal açıdan desteklenmesinden geçtiğine dikkat çekildi.

Teklif ile çocuk yardımı tutarlarının artırılması ve ‘annelik desteği’ başlığı altında bir düzenleme de yer alıyor.

ÇOCUKLAR 18 YAŞINA GELENE KADAR SÜRECEK

Türk vatandaşı olan annelere çocukları 18 yaşını doldurana kadar aylık her bir çocuk için net asgari ücret tutarının dörtte biri destek ödemesi yapılması isteniyor.

YARISINI DEVLET KARŞILAYACAK

Türkiye Gazetesi'ne göre, teklifte 100 ve üzeri çalışanı bulunan iş yerlerinde çocuk bakımevi kurulması zorunluğu getirilmesinin yanı sıra, ebeveynleri bu iş yerlerinde çalışan çocukların buralardan ücretsiz faydalanacağına ilişkin düzenleme de bulunuyor.

Bu iş yerlerinde çocuk başına düşen bakımevi masrafının yarısının devlet tarafından karşılanacağı, çocuk bakımevi bulunmayan iş yerlerinde ise işverenlerce ebeveynlere bakımevi desteği verilmesi öngörülüyor.

