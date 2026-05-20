Güç kontrol ünitesi arıza verdi: Otomotiv devi marka 54 binden fazla aracı acil kodla çağırdı

16:0220/05/2026, Çarşamba
Hyundai, satışa sunulan 54 bin 337 adet Elantra Hybrid modeli aracı, güç kontrol ünitesinde tespit edilen yangın riski nedeniyle geri çağırma kapsamına aldı. Teknik arıza, yetkili bayilerde yapılacak ücretsiz yazılım güncellemeleriyle tamamen çözülecek.

Hyundai hibrit güç kontrol ünitesindeki aşırı ısınma ve yangın riski nedeniyle 54 bin 337 aracı geri çağırdı. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), yüksek elektriksel yük altında meydana gelen bu arızanın araçların çalışmamasına yol açtığını açıkladı. Düzenleyici kurum, teknik aksaklığın giderilmesi amacıyla ilgili yazılımın yetkili bayiler tarafından ücretsiz güncelleneceğini duyurdu.

"Lokal termal hasara" dikkat çekildi

Resmi güvenlik raporlarına göre, bu teknik süreç 2024 ile 2026 model yılları arasında üretilen belirli Elantra Hybrid araçlarını etkiliyordu. Güvenlik regülatörleri, güç kontrol ünitesindeki aşırı ısınmanın sistem montaj grubunda ve iç bileşenlerde lokal termal hasara neden olabileceğini belirtti. 

Şirket, ilgili arızadan kaynaklanan herhangi bir yaralanma veya kaza raporunun kayıtlara geçmediğini bildirdi. Araç sahiplerine haziran ayı itibarıyla resmi bilgilendirme mektuplarının gönderilmesine başlanması planlanıyor.

"Dijital optimizasyon" ile ücretsiz çözüm

Yetkili servisler, etkilenen tüm araçlardaki kontrol yazılımını tamamen ücretsiz olarak güncelleyecek. Teknik uzmanlar, donanımsal bir değişim yerine dijital optimizasyonun sistemdeki aşırı yüklenmeyi engelleyeceğini öngörüyor. Küresel pazarda benzer adımlar atan Tesla (TSLA) hisseleri ve Toyota Motor (TM) hisseleri de geçmiş dönemlerde yazılım güncellemeleriyle geniş çaplı teknik riskleri yönetmişti. Bu operasyonel süreçler, otomotiv sektöründe dijital altyapının önemini artırıyor.

Otomotiv ve teknoloji şirketlerinde maliyet baskısı artıyor

Söz konusu teknik riskler ve operasyonel maliyetler, Nasdaq Bileşik endeksi altındaki teknoloji ve üretim şirketleri üzerinde dönemsel bir baskı oluşturuyor. Küresel elektrikli ve hibrit araç pazarında sıkılaşan denetim standartları, üreticilerin yıllık bazda kalite kontrol harcamalarını artırıyor.


Sonuç olarak, makroekonomik belirsizliklerin sürdüğü bu dönemde, tedarik zinciri ve yazılım kaynaklı maliyetler otomotiv üreticilerinin yıllık bazda operasyonel kâr marjlarını baskılama eğilimi taşıyor.

