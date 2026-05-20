Güç kontrol ünitesi arıza verdi: Otomotiv devi marka 54 binden fazla aracı acil kodla çağırdı

Hyundai hibrit güç kontrol ünitesindeki aşırı ısınma ve yangın riski nedeniyle 54 bin 337 aracı geri çağırdı. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), yüksek elektriksel yük altında meydana gelen bu arızanın araçların çalışmamasına yol açtığını açıkladı. Düzenleyici kurum, teknik aksaklığın giderilmesi amacıyla ilgili yazılımın yetkili bayiler tarafından ücretsiz güncelleneceğini duyurdu.
"Lokal termal hasara" dikkat çekildi
Resmi güvenlik raporlarına göre, bu teknik süreç 2024 ile 2026 model yılları arasında üretilen belirli Elantra Hybrid araçlarını etkiliyordu. Güvenlik regülatörleri, güç kontrol ünitesindeki aşırı ısınmanın sistem montaj grubunda ve iç bileşenlerde lokal termal hasara neden olabileceğini belirtti.
Şirket, ilgili arızadan kaynaklanan herhangi bir yaralanma veya kaza raporunun kayıtlara geçmediğini bildirdi. Araç sahiplerine haziran ayı itibarıyla resmi bilgilendirme mektuplarının gönderilmesine başlanması planlanıyor.
"Dijital optimizasyon" ile ücretsiz çözüm
Yetkili servisler, etkilenen tüm araçlardaki kontrol yazılımını tamamen ücretsiz olarak güncelleyecek. Teknik uzmanlar, donanımsal bir değişim yerine dijital optimizasyonun sistemdeki aşırı yüklenmeyi engelleyeceğini öngörüyor.
