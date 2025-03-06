'Hatırası var' deyip ustalaştı: Malatyalı kadın girişimci 'Üretim yaptıkça yorgunluğum azalıyor' diyor

"Çok zor ama mecburum. Hayatıma devam edebilmek için bu işi yapmak zorundayım ve bu benim işim. Bu mesleği öğrenmesem iş yeri kapalı kalacaktı. Erkek işi kolay değil. Kollarım ateşe dayanmıyor. Odun konusunda zorlanıyorum. Burada evim yok her gün 45 kilometre gidiş geliş yapıyorum. Havalar soğuk hamur mayalanmıyor, akşama kadar bekliyoruz. Pes etmedim, yaptığım meslekten gurur duyuyorum ve işimi seviyorum. Civar köylere sıcak ekmek gönderiyorum. Üretim yaptıkça yorgunluğum da azalıyor. Çok zor meslek, bir kadının yapabilmesi, erken uyanması ve hamurla uğraşması zor. Hayat şartları olduğu için mecburum."