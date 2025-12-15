IBAN ile para göndermede kurallar değişiyor: 1 Ocak itibarıyla değişiyor

Yasa dışı bahisle mücadele amacıyla, elektronik ödeme kuruluşlarında hesap açılışlarında biyometrik doğrulama ya da çipli kimlik kartı ile kimlik teyidi zorunlu olacak. Bunun yanı sıra bankalar, yüksek meblağlı para transferlerinde kullanıcıların çipli kimlikleriyle ek güvenlik doğrulaması yapmasını isteyebilecek.
KİMLİK DOĞRULAMASI ZORUNLU HALE GELECEK!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, son dönemde artış gösteren yasa dışı bahis faaliyetlerine karşı kapsamlı bir eylem planının devreye alınacağını açıkladı. Bu kapsamda 11. Yargı Paketi’nde yer alan düzenlemelerle finansal işlemlerde kimlik doğrulamasına yönelik yeni kurallar getirilecek.
"HESAP AÇILMASI MÜMKÜN OLMAYACAKTIR"
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tunç, "Elektronik ödeme kuruluşlarında biyometrik doğrulama veya çipli kimlik olmadan hesap açılması mümkün olmayacaktır" ifadelerini kullanırken, ayrıca paketin kabul edilmesi halinde IBAN’a para transferi sürecinde de kapsamlı yenilikler hayata geçirilecek.
200 BİN TL VE ÜZERİ PARA TRANSFERİNDE YENİ ŞART!
1 Ocak 2026 itibarıyla uygulanması öngörülen düzenleme çerçevesinde MASAK, 200 bin TL ve üzerindeki para transferlerinde işlem kanalı fark etmeksizin kullanıcılardan 20 kelimeden uzun bir açıklama talep edecek. Mobil uygulama, internet bankacılığı ya da ATM üzerinden yapılan tüm işlemler bu kapsamda değerlendirilecek.
BANKALAR EK DOĞRULAMA TALEP EDEBİLECEK!
Bununla birlikte bankalara, belirli tutarın üzerindeki transferlerde ek doğrulama isteme yetkisi verilecek. BDDK’nın belirleyeceği limitlerin aşılması halinde kullanıcılar, SMS onayı, biyometrik doğrulama veya çipli kimlik kartı…