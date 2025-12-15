IBAN ile para göndermede kurallar sil baştan: 1 Ocak itibarıyla değişiyor





200 BİN TL VE ÜZERİ PARA TRANSFERİNDE YENİ ŞART!





1 Ocak 2026 itibarıyla uygulanması öngörülen düzenleme çerçevesinde MASAK, 200 bin TL ve üzerindeki para transferlerinde işlem kanalı fark etmeksizin kullanıcılardan 20 kelimeden uzun bir açıklama talep edecek. Mobil uygulama, internet bankacılığı ya da ATM üzerinden yapılan tüm işlemler bu kapsamda değerlendirilecek.