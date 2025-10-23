İlk ipucu resmen geldi! 2026 Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Bütçe detayı ortaya çıktı

Milyonlarca çalışan nefesini tuttu, gözler 2026 asgari ücret zammına çevrildi. TBMM’ye sunulan 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi, maaş artışlarına dair dikkat çeken mesajlar içerirken bütçedeki kritik bir kalem, yeni yılda asgari ücrette uygulanabilecek zam oranına ilişkin beklentileri güçlendirdi. Enflasyon tahminleri, ekonomik programın seyrindeki değişiklikler ve bütçeye ayrılan muafiyet desteği birleşince, masada konuşulan rakamlar ilk kez bu kadar netleşmeye başladı. Peki bütçedeki bu işaretler, 2026 asgari ücretine nasıl yansıyacak? Masada hangi oranlar konuşuluyor? İşte detaylar.
Aralık ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonların merakla beklediği zam süreci tekrar gündeme geldi. Enflasyon verileri, ekonomik programlar ve bütçe tahminleri birleşince, zam oranına ilişkin olasılıklar netleşmeye başladı. Hükümetin 2026 yılı bütçe teklifini TBMM’ye sunmasıyla birlikte, teklifte yer alan bir ayrıntı özellikle dikkatleri çekti.
ASGARİ ÜCRETTE KARAR MEKANİZMASI NASIL İŞLİYOR?
Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem’in aktardığı bilgilere göre, her yıl aralık ayında toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların gelirini doğrudan etkileyen yeni ücreti belirliyor.
Komisyon; işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşurken, görüşmelerde rakamlar üzerinde müzakereler yürütülüyor. Sürecin sonunda çoğunluk sağlanarak nihai karar açıklanıyor. Bu süreçte hükümet, dengeleyici ve hakem rolü üstleniyor.
ZAM BEKLENTİLERİNDE ENFLASYON ÖNE ÇIKIYOR
Geçmiş yıllardaki artış oranları incelendiğinde, yıllık enflasyon rakamlarının en önemli referans olduğu görülüyor. Zamlarda genellikle enflasyona paralel ya da birkaç puan üzerinde artış yapılması dikkat çekiyor.
Orta Vadeli Program’da 2025 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,5 olarak öngörülüyor. Bu oran, yeni yılda asgari ücret hesaplamalarında temel belirleyici olarak kabul ediliyor.
BÜTÇEDEKİ KRİTİK İPUCU
Bütçe teklifinde yer alan vergi istisnası kalemi, asgari ücret zam beklentisi açısından önemli bir mesaj veriyor. Hâlihazırda asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmıyor. Ayrıca tüm çalışanların maaşlarında, asgari ücret seviyesine kadar olan kısım vergiden muaf tutuluyor. Bu nedenle bütçede her yıl ciddi bir kaynak ayrılıyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın açıkladığı verilere göre, 2026 yılı için bu vergi muafiyetinin çalışanlara katkısı 1 trilyon 92 milyar lira olarak tahmin ediliyor. Bu rakam, önceki bütçede yer alan 853 milyar liralık kaynağa göre yaklaşık %28’lik artış anlamına geliyor.
VERGİ MUAFİYETİNDEKİ ARTIŞ NE İFADE EDİYOR?
Vergi istisnasındaki artış, doğrudan asgari ücretteki yükseliş oranı üzerinden hesaplandığı için dolaylı bir gösterge niteliği taşıyor. Ayrıca yıl sonuna ilişkin %28,5 enflasyon beklentisi de bu tahmini destekliyor.
Öte yandan henüz kesin bir zam oranı bulunmuyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, aralık ayında gerçekleştireceği toplantılarda ekonomik denge, işveren maliyetleri ve sosyal şartları değerlendirerek nihai kararı açıklayacak. Bu nedenle zam oranı, tahminlerin altında ya da üzerinde açıklanabilir.
Önceki dönemlere bakıldığında, bütçede vergi istisnasına ayrılan pay ile açıklanan asgari ücret zam oranları arasında paralellik olduğu görülüyor. Örneğin 2024’ten 2025’e geçişte bu destek kalemi %25 artırılırken, komisyon %30 zam kararı vermişti. Bu da bütçe artışının zaman zaman asgari ücret zammının birkaç puan gerisinde kaldığını gösteriyor.