İlk ipucu resmen geldi! 2026 Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Bütçe detayı ortaya çıktı

ZAM BEKLENTİLERİNDE ENFLASYON ÖNE ÇIKIYOR





Geçmiş yıllardaki artış oranları incelendiğinde, yıllık enflasyon rakamlarının en önemli referans olduğu görülüyor. Zamlarda genellikle enflasyona paralel ya da birkaç puan üzerinde artış yapılması dikkat çekiyor.





Orta Vadeli Program’da 2025 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,5 olarak öngörülüyor. Bu oran, yeni yılda asgari ücret hesaplamalarında temel belirleyici olarak kabul ediliyor.



